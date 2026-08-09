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Квартиры-студии в Южной Албании, Албания

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Orikum
18
Влёра
34
Химара
4
Bashkia Himare
4
Студия Удалить
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48 объектов найдено
Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
Современная студия на продажу в Лунгомаре, Влёра, Албания - инвестиционная недвижимость. Вне…
$80,927
НДС
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Студия 1 комната в Gjilek, Албания
Студия 1 комната
Gjilek, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
🌊 АПАРТАМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В НОВОСТИ РЕЗИДЕНЦИИ "ИОНИАНСКАЯ РЕГИНА" - ПАЛА 🌊🌊 Regina Ionian -…
$3,254
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DES Real Estate
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2
🌇🏡 STUDIO FOR SALE ON "RRUGA E ÇIPAJVE", VLORA,💶 Цена: 62 000 евро (всего)📐 Площадь: 40 м2 (…
$71,877
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DES Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Студия 2 комнаты в Radhime, Албания
Студия 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4
Не упустите возможность инвестировать в один из самых быстрорастущих районов Албанской Ривье…
$188,168
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NEXT REAL ESTATE
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Студия 2 комнаты в Radhime, Албания
Студия 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4
Не упустите возможность инвестировать в один из самых быстрорастущих районов Албанской Ривье…
$182,899
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NEXT REAL ESTATE
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
✅ Стоимость: 75 000 евро✅ Расположение: Uje i Ftohte, Vlore✅ Общая площадь: 61 м2Резиденция …
$87,286
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 9/11
Продается студия в районе Лунгомаре, Влёра, Албанская Ривьера. Идеальное расположение в само…
$102,876
НДС
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
✅ Цена: 2000 евро/м2 - 118 000 евро✅ Расположение: Uje i Ftohte, Vlore✅ Общая площадь: 59м2Р…
$137,294
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Новая меблированная квартира на продажу в районе Уджи и Фтохте, одном из самых востребованны…
$175,801
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Студия 2 комнаты в Radhime, Албания
Студия 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$162,981
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Студия 2 комнаты в Gjashte, Албания
Студия 2 комнаты
Gjashte, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/7
✅ Цена: 1600 Евро/М2✅ Расположение: 5-я улица, Саранде✅ Общая площадь: 44,4 м2✅ Площадь квар…
$83,706
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/12
Продается новая студия в центре Влёры, Албания – рядом с пляжем. Станьте владельцем кусочка …
$133,326
НДС
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Студия 2 комнаты в Radhime, Албания
Студия 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$189,298
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
🌇🏡 Студия по продаже в Лунгомаре, ВЛОРА📍 Рядом с баром Taushani🏷 Стоимость: 85 000 евро/ Все…
$100,823
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DES Real Estate
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Студия 2 комнаты в Orikum, Албания
Студия 2 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
✅ Цена: 47 000 евро✅ Расположение: Jonufer, Vlore✅ Площадь: 35м2Территория, в которой распол…
$55,216
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4
🔑🏡 Студия по продаже в Лунгомаре, ВЛОРА📍 Рядом с баром Taushani🏷 Цена: 90 000 евро/всего📍 Ра…
$103,655
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DES Real Estate
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
✅ Стоимость: 105 000 евро✅ Расположение: улица «Дхимитер Кономи», Холодная вода, Влоре✅ Площ…
$123,602
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4
🔑🏡 Студия по продаже в LUNGOMARE рядом с школой MARINE🏷 Цена: 85 000 евро/всего📍 Расположени…
$97,013
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DES Real Estate
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 4/8
Квартира с одной спальней на продажу в Албании. Сделайте эту квартиру своей и инвестируйте в…
$148,046
НДС
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Albania Property Group
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/8
Продается новая студия в городе Влёра, Албания. Это редкая возможность выйти на рынок элитно…
$126,013
НДС
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Мы представляем новейшую резиденцию в городе Влора, «Altera Residence», современный и амбици…
$109,971
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
✅ Стоимость: 103 000 евро✅ Расположение: Вторая линия, на моем рынке, Влоре✅ Площадь: 50м2Те…
$118,060
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 7
В продаже 2 квартиры-студии в городе Влёра в самом центре Лунгомаре в 100 метрах от моря. Пл…
$332,128
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CACTUS | Real Estate
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Студия 2 комнаты в Orikum, Албания
Студия 2 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4
Не упустите возможность инвестировать в один из самых быстро развивающихся районов Албанской…
$180,390
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
🔑🏡 Продажа в холодной воде, VLORA 📍 Рядом теннисные корты🏷 Цена: 90 000 евро/всего📍 Располож…
$106,264
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DES Real Estate
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Студия 2 комнаты в Radhime, Албания
Студия 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$159,612
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Студия 2 комнаты в Radhime, Албания
Студия 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
✅ Стоимость: 95 000 евро✅ Расположение: Radhimë, Vlorë✅ Общая площадь: 38,4 м2Квартиру, о ко…
$111,971
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2
🏡🌊 STUDIO FOR SALE NEAR RRAPIT - COLD WATER, VLORA.💰 Цена: 75 000 евро📐 Площадь: 31,25 м2/Ва…
$88,114
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DES Real Estate
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Мы представляем вам новейшую резиденцию в городе Влора, «Altera Residence», современный и ам…
$111,094
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Студия 1 комната в Palase, Албания
Студия 1 комната
Palase, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Продается новая студия в Паласе Влёра, Дхерми, Албания. Роскошная резиденция с беспрепятстве…
$161,720
НДС
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Параметры недвижимости в Южной Албании, Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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