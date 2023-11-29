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Квартиры-студии в Southern Albania, Албания

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2 объекта найдено
Студия 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Студия 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Квартира-студия 50м.кв во Влёре. В наличии 2 квартиры. Готовы организовать онлайн показ и оф…
€95,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 спальня в Dhermi, Албания
Студия 1 спальня
Dhermi, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 4
Студия на продажу в Санторини Резиденс с площадью 22,48 на 0 этаже, рядом с зимним и летним …
€59,000
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Параметры недвижимости в Southern Albania, Албания

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