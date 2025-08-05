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Квартиры-студии в Тиране, Албания

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1 объект найдено
Студия в Тирана, Албания
Студия
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
✅ Цена: 130 000 евро✅ Местоположение: бывший комплекс Мисто Мане, Чабей, Тирана✅ Общая площа…
$149,400
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Параметры недвижимости в Тиране, Албания

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