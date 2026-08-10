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Квартиры-студии в Дурресе, Албания

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42 объекта найдено
Студия в Дуррес, Албания
Студия
Дуррес, Албания
Площадь 56 м²
Этаж 15/25
Студия с видом на море на первой линии в районе Шкемби и Кавахес!На продажу предлагается све…
$77,848
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Century 21 Eon
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/9
$80,539
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Lux Albania Home
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Студия 2 комнаты в Дуррес, Албания
Студия 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
🏡ПРОДАЖА Студии 42 м²  200 м от моря | Шкемби, Дуррес    Просторная студия 42 м² по…
$85,324
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Grinchenko Real Estate
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TekceTekce
Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/6
В продаже квартира студия с балконом в районе Пляж. Общая площадь квартиры 28 м.кв., располо…
$74,187
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
Продается студия в районе Plazh (Пляж), Durrës 💶 Цена: 65 000 € 📐 Площадь: 38.10 м² 🛏 Т…
$75,696
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Century 21 Eon
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Продаётся квартира – Шкемби и Кавайес, Дуррес Квартира расположена на первом этаже пятиэт…
$59,413
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Century 21 Oksford
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/6
🌊 STUDIO APARTMENT FOR SALE IN SHKËMBI I KAVAJËS - Идеально для жизни или инвестиций📍 Распол…
$57,596
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REMIX REAL ESTATE
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/9
DESLA TOWER RESIDENCE 📍 Plazh, Дуррес 🏗 Сдача: 2029 год Оплата в рассрочку на 4 года …
$80,287
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Century 21 Eon
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 9
🏢 УНИКАЛЬНАЯ СТУДИЯ НА ПРОДАЖУ В КУРОРТЕ KAMELIA - ШКЕМБИ И КАВАДЖЕС 📍 Курорт Kamelia – о…
$91,307
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REMIX REAL ESTATE
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Студия в Дуррес, Албания
Студия
Дуррес, Албания
Площадь 40 м²
🏢 УНИКАЛЬНАЯ СТУДИЯ НА ПРОДАЖУ В КУРОРТЕ KAMELIA - ШКЕМБИ И КАВАДЖИЧЕС 📍 Курорт Kamelia – од…
$114,415
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REMIX REAL ESTATE
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4
Большая студия вблизи пляжа в Дурресе Уютная квартира-студия в отличном районе, всего в н…
$85,630
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/9
DESLA TOWER RESIDENCE 📍 Plazh, Дуррес 🏗 Сдача: 2029 год Оплата в рассрочку на 4 года …
$107,603
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Century 21 Eon
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 9
🏢 УНИКАЛЬНАЯ СТУДИЯ НА ПРОДАЖУ В КУРОРТЕ KAMELIA - ШКЕМБИ И КАВАДЖИЧЕС 📍 Курорт Kamelia –…
$115,192
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REMIX REAL ESTATE
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
В продаже квартира студия с балконом в районе Пляж. Общая площадь квартиры 30 м.кв., располо…
$71,904
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/9
DESLA TOWER RESIDENCE 📍 Plazh, Дуррес 🏗 Сдача: 2029 год Оплата в рассрочку на 4 года …
$80,287
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Century 21 Eon
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/9
В продаже квартира-студия "С8" в районе Пляж, комплекс Точак. До моря 200м. Расположена на 2…
$74,187
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6
В продаже квартира студия в районе Голем в доме Колизей в 200 метрах от моря. Площадь кварти…
$95,872
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3
Продаётся квартира студия в районе Golem. Площадь квартиры составляет 52 м.кв. Находится она…
$51,360
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
🏡 STUDIO APARTMENT FOR SALE - ИЛИРИЯ БИЧ, Дюрре📍 Расположение: Iliria, Beach Area, Durrës📐 В…
$68,480
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REMIX REAL ESTATE
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/6
В продаже квартира студия с балконом в районе Пляж. Общая площадь квартиры 28 м.кв., располо…
$74,187
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4
В продаже квартира студия в районе Plazh. Расположена на 4 этаже шестиэтажного дома. В 200 м…
$78,752
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
В продаже квартира студия в районе Plazh. Хорошая локация со всей необходимой инфраструктуро…
$54,784
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 6
В продаже квартира студия в районе Голем в доме Колизей в 200 метрах от моря. Площадь кварти…
$69,621
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
В продаже квартира студия в районе Plazh в комплексе Rotondo. В 200 метрах от пляжа Tropical…
$87,883
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/8
ПРОДАЕТСЯ СТУДИЯ, 30 м ОТ МОРЯ, ШКЕМБИ-КАВАЕШ. 📍 ПЛЯЖ, ШКЕМБИ-КАВАЕШ, ОТЕЛЬ MAJESTIC 📏…
$71,419
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REMIX REAL ESTATE
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Студия в Дуррес, Албания
Студия
Дуррес, Албания
Площадь 28 м²
🏡 Продажа студентов📍 Регион: Иллирия, Пляж📐 Площадь: 27,96 м2🏢 0 lard (совместно с lard)🛋️ Ф…
$63,632
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REMIX REAL ESTATE
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2
Продаётся квартира студия в районе Shkembi Kavaje, всего в 300 метрах от моря. Площадь кварт…
$58,208
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/9
В продаже квартира-студия "С8" в районе Пляж, комплекс Точак. До моря 200м. Расположена на 2…
$74,187
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4
В продаже квартира студия в районе Пляж, Illiria. Квартира расположена в 300 от моря. Распол…
$85,936
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1
Продаётся квартира студия в районе Shkembi Kavaje, всего в 300 метрах от моря. Площадь кварт…
$57,067
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Параметры недвижимости в Дурресе, Албания

с видом на море
Недорогая
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