Квартиры-студии в Farke, Албания

3 объекта найдено
Студия 2 комнаты в Тирана, Албания
Студия 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
✅ Цена: 55 800 евро✅ Расположение: Rrapo Hekali St, Тирана✅ Общая площадь: 31 м2✅ Размер ква…
$57,948
Оставить заявку
Студия 2 комнаты в Тирана, Албания
Студия 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/8
Studio for sale – Paris Municipality, near Mbikalimi and Big Market In one of the most soug…
$99,000
Оставить заявку
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
