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Квартиры-студии в Bashkia Kavaje, Албания

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16 объектов найдено
Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3
СИА ВИДЕО СТУДИО ДЛЯ ПРОДАЖИ, КАВАДЖЕ-ДУРРЕС РОК!Студия расположена на 13-м этаже 26-этажног…
$61,792
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2
Продаётся студия в Големе рядом с пляжем! Площадь: Внутренняя: 27,9 м² О…
$38,639
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Продаётся студия в районе Mali i Robit, Дуррес! Чистая площадь: 31,31 м² Общая площа…
$51,674
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 15/25
Студия с фронтальным видом на море в Шкемби и Кавайе, Дуррес, Албания Предлагается к прод…
$93,304
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4
Продаётся квартира в резиденции в Големе, в тихом районе рядом с морем! Этаж: 4-й этаж…
$57,677
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/5
Здание Prestige расположено в живописном районе Mali i Robit в Дурресе, всего в 50 метрах от…
$52,427
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3
В продаже квартира студия с балконом в центре района Голем. Квартира находится на 3 этаже в …
$56,902
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CACTUS | Real Estate
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Готовы к онлайн или офлайн просмотру!  Для дополнительной информацией свяжитесь с нами!
$55,185
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4
На русском: Продаётся квартира-студия! Общая площадь: 36,6 м² Этаж: 4-й жилой эта…
$46,379
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Строящиеся здание в районе Голем, здание будет расположена за резиденцией Либурна, в 150 м о…
$48,699
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3
Продаётся студия! Общая площадь: 36,6 м² Этаж: 3-й жилой этаж в 5-этажном строящемся…
$46,379
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4
Резиденция Лоредис в Черет, Дуррес, Албания 1250 евро за м² для апартаментов на 0 этаже и…
$60,790
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2
Продаётся студия! Общая площадь: 36,6 м² Этаж: 2-й жилой этаж в 5-этажном строящемся…
$46,379
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/5
Продается студия в Golem! Расположена на 5 этаже нового здания с лифтом, полностью меблиров…
$49,783
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2
Газонокосилка расположена на втором этаже пятиэтажного здания.Организованный, кухня,Одна спа…
$53,445
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3
Продаётся студия в Големе, на 3-м этаже нового дома! Общая площадь: 40 м² Планировка…
$47,456
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Параметры недвижимости в Bashkia Kavaje, Албания

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