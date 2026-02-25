Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Жилая
  4. Студия
  5. Сад

Квартиры-студии с садом в Албании

Тирана
3
Orikum
19
Влёра
43
Химара
3
Показать больше
Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/6
Продается студия в Лунгомаре, Влёра, Албания. Благодаря своим небольшим размерам, она идеаль…
$81,225
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Албании

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти