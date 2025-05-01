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Квартиры-студии в Orikum, Албания

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3 объекта найдено
Студия 2 комнаты в Orikum, Албания
Студия 2 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
✅ Цена: 50 000 евро✅ Расположение: Jonufer, Vlore✅ Площадь: 35м2Территория, в которой распол…
$56,566
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Студия 2 комнаты в Radhime, Албания
Студия 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
✅price: 2300EURO/M2 (88,320EUURO) ✅location: Radhimë, Vlorë ✅totalarea: 38.4m2 theapartm…
$91,719
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Студия 2 комнаты в Radhime, Албания
Студия 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
The area in which the apartment is located is all along the coast of Radhima. The resort is …
$143,726
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