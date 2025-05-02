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Квартиры-студии в Bashkia Himare, Албания

Химара
4
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4 объекта найдено
Студия 2 комнаты в Gjilek, Албания
Студия 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Признать сущность люксуры, живущей в ДРМИРасположенный на потрясающих холмах Дхерми, с завор…
$101,785
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Студия 2 комнаты в Gjilek, Албания
Студия 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Признать сущность люксуры, живущей в ДРМИРасположенный на потрясающих холмах Дхерми, с завор…
$180,734
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Студия 4 комнаты в Dhermi, Албания
Студия 4 комнаты
Dhermi, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 4
4-studios for sale at Santorini Residence with a total area of 124 m2 Located on Drymades Be…
$376,565
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Студия 1 комната в Dhermi, Албания
Студия 1 комната
Dhermi, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 4
Продается студия в Santorini Residence площадью 22,48 на нулевом этаже, рядом с зимним и лет…
$65,306
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Параметры недвижимости в Bashkia Himare, Албания

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