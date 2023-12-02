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Квартиры-студии в Химара, Албания

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Dhermi, Албания
Студия 1 спальня
Dhermi, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 4
Студия на продажу в Санторини Резиденс с площадью 22,48 на 0 этаже, рядом с зимним и летним …
€59,000
в месяц
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