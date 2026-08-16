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Квартиры-студии в Химаре, Албания

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4 объекта найдено
Студия 1 комната в Dhermi, Албания
Студия 1 комната
Dhermi, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА-СТУДИЯ В КОМПЛЕКСЕ VILLAGE SQUARE – ДРИМАДЕС В одном из самых уникальн…
$150,921
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Century 21 Oksford
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Студия 1 комната в Gjilek, Албания
Студия 1 комната
Gjilek, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
🌊 АПАРТАМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В НОВОСТИ РЕЗИДЕНЦИИ "ИОНИАНСКАЯ РЕГИНА" - ПАЛА 🌊🌊 Regina Ionian -…
$3,254
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DES Real Estate
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Студия 1 комната в Palase, Албания
Студия 1 комната
Palase, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Продается новая студия в Паласе Влёра, Дхерми, Албания. Роскошная резиденция с беспрепятстве…
$161,720
НДС
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Albania Property Group
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Студия 1 комната в Jale, Албания
Студия 1 комната
Jale, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
Продается студия в Химаре Влёре, Албанская Ривьера. Идеальное расположение в одном из самых …
$195,074
НДС
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Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
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