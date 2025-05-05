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Квартиры с видом на горы в Южной Албании, Албания

Саранда
29
Orikum
54
Влёра
299
Химара
41
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21 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/10
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$225,317
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 9/9
Насладитесь лучшей жизнью Влёры в этом потрясающем рядном доме с 2 спальнями, идеально распо…
$266,078
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 7/9
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$174,592
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 6 комнат в Воскопоя, Албания
Квартира 6 комнат
Воскопоя, Албания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
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$124,005
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 9/9
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Кендера Влёры в этой потрясающей квартире в …
$266,078
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 комната в Palase, Албания
Квартира 1 комната
Palase, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
КВАРТИРА 1+1 В ДЕРЕВНЕ ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ Расположенный на белом побережье Паласы, Green Coast…
$377,235
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Metoq, Албания
Квартира 2 комнаты
Metoq, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3/6
❤️ Саранда, Албания. 🏠 На продажу: квартира 1+1, 81 м², 💵 125 000 евро, в 50 метрах от моря.…
$141,531
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 2+1 С ВИДОМ НА МОРЕ В КУРОРТЕ "IONIAN BAY", В САРАНДЕ ✅ Цена: 2700 евр…
$329,096
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 5 комнат в Metoq, Албания
Квартира 5 комнат
Metoq, Албания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/5
Sea Melody, потрясающие апартаменты на продажу в Саранде, Албания. Эти апартаменты площадью …
$227,945
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Saranda Elite's Realty Group
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$73,596
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 4/5
Квартира с потрясающим видом на море на продажу во Влёре Эти потрясающие апартаменты расп…
$342,192
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Квартира 1 комната в Drimadhe, Албания
Квартира 1 комната
Drimadhe, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/4
Drimadhes, apartment for sale with sea view Unit with balcony, 55 meters 2, 132 thousand…
$145,093
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Квартира 2 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 254 м²
Этаж 3
ВИЛЛА 2+1 В ДЕРЕВНЕ ЗЕЛЕНОГО БЕРЕГА Расположенный на белом побережье Паласы, Green Coast …
$631,044
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NEXT REAL ESTATE
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Пентхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 9/9
🌆🏡 Для продажи 2+1+2 PENTHOUSE NEAR "HALIM XHELO" Школа, ВЛОРА💶 Цена: 187 000 евро/тотал📐 Пл…
Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1
🌊🏡 2+1 Договор купли-продажи в RRAPI, VLORA.🔑 Квартира недавно вложена, с современными работ…
$179,712
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DES Real Estate
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Квартира 5 комнат в Химара, Албания
Квартира 5 комнат
Химара, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Этаж 2/2
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Южной Албании на этой потрясающей двухэтажно…
$1,09 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
НА ПРОДАЖУ КВАРТИРА 2+1 С ВИДОМ НА МОРЕ В КУРОРТЕ "IONIAN BAY", В САРАНДЕ ✅ Цена: 2700 ев…
$231,028
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 5 комнат в Влёра, Албания
Квартира 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$221,762
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 2/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$247,962
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 9/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$211,730
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
2+1 КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ В РЕЗИДЕНЦИИ «ЭМЕРА», ВЛОРА Резиденция «Эмера» расположена в южно…
$312,398
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Типы недвижимости в Южной Албании

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Южной Албании, Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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