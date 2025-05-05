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Квартиры с террасой в Южной Албании, Албания

Саранда
29
Orikum
54
Влёра
299
Химара
41
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Metoq, Албания
Квартира 2 комнаты
Metoq, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3/6
❤️ Саранда, Албания. 🏠 На продажу: квартира 1+1, 81 м², 💵 125 000 евро, в 50 метрах от моря.…
$141,531
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Orikum, Албания
Квартира 2 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Irea Real Estate предлагает на продажу уютную квартиру в Radhime Beach. Квартира расположен…
$163,112
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Типы недвижимости в Южной Албании

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