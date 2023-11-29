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Пентхаусы в Southern Albania, Албания

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3 объекта найдено
Пентхаус с кондиционером, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Пентхаус с кондиционером, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Площадь 100 м²
Этаж 3
Предлагаем вам приобрести уникальный пентхауз на Трансбалканике. 600 м кв. С сертификатом, ж…
€129,780
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 3 спальни в Саранда, Албания
Пентхаус 3 спальни
Саранда, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Этаж 4/4
Penthouse for sale with a sea view in Sarande with an area of 285m2. It is organized in a sp…
€430,000
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Пентхаус 4 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Влёра, Албания
Пентхаус 4 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Влёра, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 6/6
Penthouse for sale in Lungomare Vlore, Albania
€450,000
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Параметры недвижимости в Southern Albania, Албания

с видом на море
недорогая
элитная
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