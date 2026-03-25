Квартира в новостройке Новая элитная резиденция рядом с морем в Саранде

Представляем новый жилой комплекс в Saranda, созданный для тех, кто ценит высокое качество строительства, комфорт и престижное расположение на побережье Ионического моря. Резиденция расположена на второй линии от моря и предлагает великолепные панорамные виды на море и окружающие пейзажи.

Проект отличается современной архитектурой, высококачественными материалами и продуманными жилыми пространствами. Удачное расположение обеспечивает спокойную атмосферу и одновременно быстрый доступ ко всей необходимой инфраструктуре.

Одним из главных преимуществ комплекса является близость к великолепным пляжам с кристально чистой бирюзовой водой. До моря можно дойти всего за две минуты пешком, что делает объект идеальным как для постоянного проживания, так и для отдыха.

В непосредственной близости находятся магазины, рестораны, кафе, аптеки, школы и другие объекты инфраструктуры, необходимые для комфортной жизни круглый год.

Сочетание фантастических видов, высокого качества строительства и превосходного местоположения делает эту резиденцию отличным выбором для жизни и инвестиций на Албанской Ривьере.