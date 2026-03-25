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Квартира в новостройке Новая элитная резиденция рядом с морем в Саранде

Gjashte, Албания
от
$155,040
от
$347,104/м²
;
11
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ID: 38078
ID новостройки на Realting
In CRM: 19475
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 12.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Южная Албания
  • Район
    Влёра (область)
  • Город
    Саранда
  • Деревня
    Gjashte
  • Адрес
    Rruga Butrinti

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства

О комплексе

Представляем новый жилой комплекс в Saranda, созданный для тех, кто ценит высокое качество строительства, комфорт и престижное расположение на побережье Ионического моря. Резиденция расположена на второй линии от моря и предлагает великолепные панорамные виды на море и окружающие пейзажи.

Проект отличается современной архитектурой, высококачественными материалами и продуманными жилыми пространствами. Удачное расположение обеспечивает спокойную атмосферу и одновременно быстрый доступ ко всей необходимой инфраструктуре.

Одним из главных преимуществ комплекса является близость к великолепным пляжам с кристально чистой бирюзовой водой. До моря можно дойти всего за две минуты пешком, что делает объект идеальным как для постоянного проживания, так и для отдыха.

В непосредственной близости находятся магазины, рестораны, кафе, аптеки, школы и другие объекты инфраструктуры, необходимые для комфортной жизни круглый год.

Сочетание фантастических видов, высокого качества строительства и превосходного местоположения делает эту резиденцию отличным выбором для жизни и инвестиций на Албанской Ривьере.

Местонахождение на карте

Gjashte, Албания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Квартира в новостройке Новая элитная резиденция рядом с морем в Саранде
Gjashte, Албания
от
$155,040
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