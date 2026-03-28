  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Untitled, user # 48024

Untitled, user # 48024

Албания, Саранда
;
Оставить заявку
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2014
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Ελληνικά
Веб-сайт
Saranda Home Realty
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

Имея более чем 10-летний опыт работы на рынке недвижимости, мы специализируемся на возможностях инвестирования в недвижимость в Южной Албании, особенно в ее быстрорастущих прибрежных районах. Наша компания была построена со страстью, преданностью и четким видением: постоянно развиваться и предоставлять исключительные услуги, которые отвечают потребностям каждого клиента.

Мы считаем, что недвижимость — это не только сделки, это принятие правильных инвестиционных решений. Наша основная цель - помочь нашим клиентам использовать свой капитал наиболее эффективным образом, обеспечивая высокую доходность и долгосрочную стоимость. За прошедшие годы мы помогли многим клиентам получить прибыльные инвестиции, многие из которых сегодня значительно выросли в цене.

Руководствуясь профессионализмом, рыночным опытом и доверием, мы стремимся к построению прочных отношений и достижению результатов, которые действительно важны.

Наш девиз: расти вместе.

Услуги

Мы предоставляем полный комплекс услуг по недвижимости, предназначенный для того, чтобы сделать каждый шаг процесса плавным, безопасным и прибыльным для наших клиентов.

  • Продажа и приобретение недвижимости - полная помощь в процессе покупки и продажи, от выбора недвижимости до окончательного контракта
  • Инвестиционный консалтинг - стратегическое руководство, помогающее клиентам максимизировать прибыль и выбрать правильные возможности
  • Управление недвижимостью - комплексные управленческие решения для клиентов, которые хотят арендовать свою недвижимость (краткосрочные или долгосрочные)
  • Услуги по аренде - поддержка в листинге, маркетинге и управлении арендной недвижимостью
  • Ремонт и реконструкция Профессиональная помощь в обновлении недвижимости, проектировании и полной реконструкции, когда это необходимо
  • Мебель и интерьер Настройка - помогает клиентам полностью обустроить и подготовить недвижимость для проживания или аренды
  • Помощь в проживании - Руководство и поддержка клиентов, заинтересованных в получении вида на жительство в Албании
  • Юридическая и документальная Поддержка - Помощь со всеми юридическими процедурами, контрактами и документами
  • Поддержка после продажи - постоянная помощь даже после завершения покупки

Наша цель - предложить бесшовный опыт, помогая нашим клиентам достичь максимальной ценности от своих инвестиций.

Сертификаты
Наши агенты в Албании
Jonida Hasalamaj
Jonida Hasalamaj
3 объекта
