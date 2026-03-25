Квартира в новостройке MANHATTAN RESIDENCE

Современные апартаменты на продажу в Manhatan Residence - Тирана

Откройте для себя новый уровень городской жизни в Manhatan Residence, современном жилом проекте, расположенном в одном из самых стратегических и быстро развивающихся районов Тираны, недалеко от перекрестка Дон Боско и Зогу-и-Зи.

🏙️ Апартаменты доступны с 5-го по 19-й этаж

Доступны различные варианты квартир:

1+1 Апартаменты

2+1 Апартаменты

📐 Доступные размеры:

От 80 м2 до 120 м2

💶 Цена: 2300 евро/м2

Резиденция выделяется своей современной архитектурой, высоким качеством строительства, функциональными планировками и современным дизайном фасада. Апартаменты предлагают обильное естественное освещение, открытый вид и хорошо организованные жилые помещения, предназначенные для максимального комфорта.

📍 Расположение обеспечивает быстрый доступ к:

Центр города Тирана

Основные дороги и кольцевые дорожные соединения

Школы, детские сады и торговые центры

Общественный транспорт и многочисленные ежедневные услуги

Отличная возможность для комфортной семейной жизни или долгосрочных инвестиций в один из самых быстрорастущих районов столицы.

Для получения дополнительной информации или посещения недвижимости, свяжитесь с нами.