«Рост цен можно наблюдать даже не ежегодно, а ежемесячно». Кто и с какими целями сейчас покупает недвижимость в Албании?

С недавних пор все, кто как-то связан с рынком недвижимости, всё чаще слышат про рынок Албании и про возросшую на нём активность, особенно со стороны инвесторов. И хотя в апреле этого года мы уже писали, чем примечателен рынок недвижимости Албании , сейчас мы решили снова взять комментарий у эксперта этого рынка и узнать последние новости.

Цитук Сергей, руководитель агентства недвижимости Cactus Real Estate, рассказал нам, какие факторы влияют на всплеск интереса к албанскому рынку, как изменилась карта спроса со стороны иностранцев и какова ситуация с ценами на недвижимость на данный момент.

«Сейчас инициатива перешла в руки иностранцев из стран западной Европы»

— Не так давно Албания стала открыта для всех. За счет своего удачного местоположения, климата, рельефа и соединения двух морей (Адриатического и Ионического) появилось множество туристов. Да и жизнь в стране, в целом, достаточно дешевая — цены на услуги и рестораны тут радуют.

Цены на недвижимость в Албании также всё еще доступны относительно соседних стран, что не может не привлекать клиентов и инвесторов. Кроме того, Албания — кандидат на вступление в ЕС, и это привлекает многих покупателей недвижимости из разных стран. Отличным показателем является то, что сюда заходят мировые застройщики (например, EMAAR) с крупными проектами.

Из всех албанских городов иностранцы чаще всего выбирают Дуррес, так как большинство клиентов заинтересованы в пешей доступности к пляжу и развитой инфраструктуре. Дуррес — второй по размеру город после столицы. Также отдельный его плюс в том, что это не курортный городок — здесь кипит жизнь круглый год.

Что касается карты покупателей, то около 1-2 лет назад большинство клиентов было из Украины, России и Беларуси, но сейчас инициатива перешла в страны западной Европы — Польша, Чехия.

Поляки очень активны и чаще всего покупают албанскую недвижимость в качестве инвестиции, так как местный рынок невероятно быстро растет и развивается. Рост цен можно наблюдать даже не ежегодно, а ежемесячно!

К примеру, год назад в Дурресе средняя стоимость была около €600/м2, сейчас — около €1000/м2 в зависимости от местоположения, дома, ремонта, этажности и так далее. Недвижимость в Тиране в хорошем доме стартует от €2000/2500/м2.

Стоит отметить, что несомненно, из-за таких быстрорастущих цен местным жителям стало сложнее приобрести недвижимость в стране.

Глядя на соседние страны, можно определить порядок цен в Албании через 1-2 года. Мы ожидаем даже более активного роста, так как Албания имеет огромный потенциал и множество преимуществ.

Объекты в Албании, которые можно купить прямо сейчас

Большой дом 388 м² в Дурресе

Дом 8 спален Дуррес, Албания € 280,000 8 Количество комнат 8 ванных комнат 388 м² Количество этажей 1

В том самом Дюрресе на данный момент выставлен на продажу очаровательный и необычный дом. Места здесь много как внутри, так и снаружи — общая площадь составляет 388 м². В самом доме 8 спален. В интерьере дома много дерева, картин и цветов.

Стоит такой дом чуть более $300,000. Авторы объявления пишут, что готовы организовать онлайн-показ объекта.

Квартира на 2 спальни в Тиране

Квартира 2 спальни Тирана, Албания € 250,000 1 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м² 9/4 Этаж

В столице Албании, Тиране, продаётся просторная квартира площадью 128 м². Она включает 2 спальни, веранду и два парковочных места.

На фото видно, что интерьер оформлен в минималистичных цветах. Как отмечается, квартира недавно была качественно и современно отремонтирована.

Цена апартаментов — $275,598.

Трёшка в Дюрресе с хорошим видом

Квартира 3 спальни Дуррес, Албания € 200,000 4 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м² 5 Этаж

В Дюрресе на последнем, 5-м этаже дома, продаётся квартира на три спальни с отличным видом на море. Площадь апартаментов — 200 м². В неё входит большая веранда, где можно обустроить релакс-зону.

Стоимость квартиры — $214,133.