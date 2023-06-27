Центробанк Албании рассказал, как изменились цены на жилье в стране за пять лет

Албанский Центробанк проанализировал динамику цен на жилье в стране с января 2017 года по июнь 2022 года. Выводы делались на основе данных, полученных из объявлений о продаже жилой недвижимости. Общий объем выборки составил 30,467 объявлений.

Эксперты распределили информацию на три основные категории: столичная зона Тираны и прилегающие районы, прибрежная зона и курортные районы, а также остальные участки страны. Большинство объявлений (86%) относилось к Тиране, 9% — к побережью, и 5% — к остальным районам.

Анализ показал, что цены на жилье в Албании росли очень быстро, особенно после пандемии. В сравнении с первым полугодием 2021 года, средний рост цен в Тиране к июню 2022 года составил 15,6% — средняя стоимость квадратного метра в столице в первом полугодии 2022 года составила €1128. Цены на побережье и в остальных районах выросли на 9,6% и 18,3% соответственно.

Также видна значительная разница в ценах между Тираной, прибрежной зоной и остальными районами. Средняя цена квартиры в Тиране оказалась на 35% выше, чем на побережье, и на 56% выше остальных районов.