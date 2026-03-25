Вилла Эксклюзивный комплекс премиальных вилл на первой линии моря в Саранде

Эксклюзивный комплекс премиальных вилл на первой линии моря в Саранде

Представьте, что вы просыпаетесь здесь...

Под шум моря каждое утро

Добро пожаловать в эксклюзивный комплекс премиальных вилл, расположенный в одном из лучших районов Саранды. Эти роскошные резиденции созданы для тех, кто ценит комфорт, приватность и захватывающие панорамные виды на Ионическое море.

Закаты с вашей собственной террасы

Каждая вилла предлагает великолепные виды на море, позволяя наслаждаться незабываемыми рассветами и закатами. Панорамные окна наполняют пространство естественным светом и создают гармонию между внутренними и внешними зонами отдыха.

Роскошь без компромиссов

Все виллы сдаются полностью готовыми к проживанию и включают:

• Частный бассейн

• Ландшафтный сад

• Два парковочных места

• Просторные террасы с видом на море

• Высококачественные материалы и отделку

• Современный архитектурный стиль

• Максимальную приватность и безопасность

Для тех, кто ожидает большего

Просторные помещения, элегантный интерьер и продуманная концепция создают идеальный баланс между комфортом и престижем.

Эксклюзивные виллы на первой береговой линии

Идеальное расположение в Саранде обеспечивает спокойствие, приватность и быстрый доступ к лучшим пляжам и инфраструктуре города.

Место, где каждый день похож на отпуск

Откройте для себя новый уровень жизни на Албанской Ривьере.

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