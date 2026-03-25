Вилла Эксклюзивный комплекс премиальных вилл на первой линии моря в Саранде

Эксклюзивный комплекс премиальных вилл на первой линии моря в Саранде
Представьте, что вы просыпаетесь здесь...
Под шум моря каждое утро
Добро пожаловать в эксклюзивный комплекс премиальных вилл, расположенный в одном из лучших районов Саранды. Эти роскошные резиденции созданы для тех, кто ценит комфорт, приватность и захватывающие панорамные виды на Ионическое море.
Закаты с вашей собственной террасы
Каждая вилла предлагает великолепные виды на море, позволяя наслаждаться незабываемыми рассветами и закатами. Панорамные окна наполняют пространство естественным светом и создают гармонию между внутренними и внешними зонами отдыха.
Роскошь без компромиссов
Все виллы сдаются полностью готовыми к проживанию и включают:
• Частный бассейн
• Ландшафтный сад
• Два парковочных места
• Просторные террасы с видом на море
• Высококачественные материалы и отделку
• Современный архитектурный стиль
• Максимальную приватность и безопасность
Для тех, кто ожидает большего
Просторные помещения, элегантный интерьер и продуманная концепция создают идеальный баланс между комфортом и престижем.
Эксклюзивные виллы на первой береговой линии
Идеальное расположение в Саранде обеспечивает спокойствие, приватность и быстрый доступ к лучшим пляжам и инфраструктуре города.
Место, где каждый день похож на отпуск
Откройте для себя новый уровень жизни на Албанской Ривьере.
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