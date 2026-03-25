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Вилла Эксклюзивный комплекс премиальных вилл на первой линии моря в Саранде

Cuke, Албания
Цена по запросу
;
23
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ID: 38021
ID новостройки на Realting
In CRM: 00285
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Южная Албания
  • Район
    Влёра (область)
  • Город
    Саранда
  • Деревня
    Cuke

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Эксклюзивный комплекс премиальных вилл на первой линии моря в Саранде

Представьте, что вы просыпаетесь здесь...

Под шум моря каждое утро

Добро пожаловать в эксклюзивный комплекс премиальных вилл, расположенный в одном из лучших районов Саранды. Эти роскошные резиденции созданы для тех, кто ценит комфорт, приватность и захватывающие панорамные виды на Ионическое море.

Закаты с вашей собственной террасы

Каждая вилла предлагает великолепные виды на море, позволяя наслаждаться незабываемыми рассветами и закатами. Панорамные окна наполняют пространство естественным светом и создают гармонию между внутренними и внешними зонами отдыха.

Роскошь без компромиссов

Все виллы сдаются полностью готовыми к проживанию и включают:
• Частный бассейн
• Ландшафтный сад
• Два парковочных места
• Просторные террасы с видом на море
• Высококачественные материалы и отделку
• Современный архитектурный стиль
• Максимальную приватность и безопасность

Для тех, кто ожидает большего

Просторные помещения, элегантный интерьер и продуманная концепция создают идеальный баланс между комфортом и престижем.

Эксклюзивные виллы на первой береговой линии

Идеальное расположение в Саранде обеспечивает спокойствие, приватность и быстрый доступ к лучшим пляжам и инфраструктуре города.

Место, где каждый день похож на отпуск

Откройте для себя новый уровень жизни на Албанской Ривьере.

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Местонахождение на карте

Cuke, Албания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Вилла Эксклюзивный комплекс премиальных вилл на первой линии моря в Саранде
Cuke, Албания
Цена по запросу
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