Вилла Green Coast 2

Palase, Албания
Цена по запросу
4
ID: 33339
Дата обновления: 13.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Южная Албания
  • Район
    Влёра (область)
  • Город
    Bashkia Himare
  • Город
    Химара
  • Деревня
    Palase

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Luxury Villa UNDER CONSTRUCTION - SECOND ROW FROM THE SEA - €1 200 000
Вилла премиум-класса, в настоящее время строящаяся в Green Coast 2, расположенная в Паласе, Влоре. Расположенная на втором ряду от моря, эта недвижимость предлагает эксклюзивные инвестиционные возможности в одном из самых престижных прибрежных курортов Албании.
🔹 Площадь наземного этажа: 99,09 м2
🔹 Площадь первого этажа: 75,29 м2
🔹 Веранда Площадь: 49,41 м2
🔹 Площадь бассейна: 34,41 м2
🔹 Площадь участка: 329,59 м2
🔹 Парковка: 2 парковочных места
🔹 Местонахождение: Второй ряд от моря
🔹 Цена: €1,000,000
Вилла в настоящее время находится в стадии строительства, обеспечивая совершенно новое здание с современной архитектурой и высокими стандартами качества. Его основное приморское расположение в Green Coast 2 делает его идеальным для роскошной резиденции или инвестиций с высокой доходностью.

Местонахождение на карте

Palase, Албания
Досуг

Al Imobiliare
