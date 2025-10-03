  1. Realting.com
  Албания
  Bashkia Kavaje
  Вилла Luxury Villas with sea view

Вилла Luxury Villas with sea view

Golem, Албания
от
$471,128
;
11
ID: 33953
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.02.2026

Местонахождение

  Страна
    Албания
  Область / штат
    Центральная Албания
  Район
    Тирана (область)
  Город
    Bashkia Kavaje
  Деревня
    Golem

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Премиум-класс
  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Отопление:

  Индивидуальное отопление

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  Паркинг

Особенности экстерьера:

  Бассейн

О комплексе

Роскошные виллы с бассейном и видом на море в прибыльной части Дурреса, Голем. В привлекательном приморском месте Голем с отличным доступом к Тиране и Дурресу мы предлагаем на продажу четыре современные трехэтажные виллы с одним подземным этажом. Проект расположен в востребованном районе с растущим инвестиционным потенциалом и предлагает сочетание уединения, комфорта и панорамного вида на море. Каждая вилла спроектирована в чистом современном архитектурном стиле с акцентом на пространство, свет и связь интерьера с экстерьером. Основные параметры одной виллы: Полезная площадь: 264,58 м2 Площадь балконов и веранд: 94,26 м2 Частный бассейн: 30,9 м2 3 надземных этажа + 1 подземный этаж Террасы с видом на море Парковка непосредственно в собственности Макет предлагает щедрые жилые помещения со стеклянными стенами, которые обеспечивают много естественного света и плавный переход на террасы и бассейн. Каждая вилла имеет свой бассейн, зоны отдыха и достаточную конфиденциальность. Стоимость одной виллы: 400 000 евро Оплата является гибкой - цена покупки может быть разделена на две-три рассрочки в течение одного года. Проект находится на продвинутой стадии строительства с ожидаемой датой завершения в следующем году. Это подходящая возможность для клиентов, ищущих второй дом у моря, а также для инвесторов, заинтересованных в краткосрочной или долгосрочной аренде в динамично развивающемся районе албанского побережья. Если вас интересуют более подробные планы этажей, стандарты дизайна или условия бронирования, мы готовы предоставить дополнительную информацию.

Местонахождение на карте

Golem, Албания
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Похожие комплексы
Вилла Green Coast 2
Gjilek, Албания
от
$1,42 млн
Вилла Green Coast 2
Palase, Албания
от
$1,19 млн
Другие комплексы
Вилла Green Coast 2
Вилла Green Coast 2
Вилла Green Coast 2
Вилла Green Coast 2
Вилла Green Coast 2
Gjilek, Албания
от
$1,42 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Luxury Villa UNDER CONSTRUCTION - SECOND ROW FROM THE SEA - €1 200 000Вилла премиум-класса, в настоящее время строящаяся в Green Coast 2, расположенная в Паласе, Влоре. Расположенная на втором ряду от моря, эта недвижимость предлагает эксклюзивные инвестиционные возможности в одном из самых …
