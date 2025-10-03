Вилла Luxury Villas with sea view

Роскошные виллы с бассейном и видом на море в прибыльной части Дурреса, Голем. В привлекательном приморском месте Голем с отличным доступом к Тиране и Дурресу мы предлагаем на продажу четыре современные трехэтажные виллы с одним подземным этажом. Проект расположен в востребованном районе с растущим инвестиционным потенциалом и предлагает сочетание уединения, комфорта и панорамного вида на море. Каждая вилла спроектирована в чистом современном архитектурном стиле с акцентом на пространство, свет и связь интерьера с экстерьером. Основные параметры одной виллы: Полезная площадь: 264,58 м2 Площадь балконов и веранд: 94,26 м2 Частный бассейн: 30,9 м2 3 надземных этажа + 1 подземный этаж Террасы с видом на море Парковка непосредственно в собственности Макет предлагает щедрые жилые помещения со стеклянными стенами, которые обеспечивают много естественного света и плавный переход на террасы и бассейн. Каждая вилла имеет свой бассейн, зоны отдыха и достаточную конфиденциальность. Стоимость одной виллы: 400 000 евро Оплата является гибкой - цена покупки может быть разделена на две-три рассрочки в течение одного года. Проект находится на продвинутой стадии строительства с ожидаемой датой завершения в следующем году. Это подходящая возможность для клиентов, ищущих второй дом у моря, а также для инвесторов, заинтересованных в краткосрочной или долгосрочной аренде в динамично развивающемся районе албанского побережья. Если вас интересуют более подробные планы этажей, стандарты дизайна или условия бронирования, мы готовы предоставить дополнительную информацию.