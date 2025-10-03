Вилла Luxury Villas with sea view

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Роскошные виллы с бассейном и видом на море в прибыльной части Дурреса, Голем.
В привлекательном приморском месте Голем с отличным доступом к Тиране и Дурресу мы предлагаем на продажу четыре современные трехэтажные виллы с одним подземным этажом. Проект расположен в востребованном районе с растущим инвестиционным потенциалом и предлагает сочетание уединения, комфорта и панорамного вида на море.
Каждая вилла спроектирована в чистом современном архитектурном стиле с акцентом на пространство, свет и связь интерьера с экстерьером.
Основные параметры одной виллы:
Полезная площадь: 264,58 м2
Площадь балконов и веранд: 94,26 м2
Частный бассейн: 30,9 м2
3 надземных этажа + 1 подземный этаж
Террасы с видом на море
Парковка непосредственно в собственности
Макет предлагает щедрые жилые помещения со стеклянными стенами, которые обеспечивают много естественного света и плавный переход на террасы и бассейн. Каждая вилла имеет свой бассейн, зоны отдыха и достаточную конфиденциальность.
Стоимость одной виллы: 400 000 евро
Оплата является гибкой - цена покупки может быть разделена на две-три рассрочки в течение одного года.
Проект находится на продвинутой стадии строительства с ожидаемой датой завершения в следующем году. Это подходящая возможность для клиентов, ищущих второй дом у моря, а также для инвесторов, заинтересованных в краткосрочной или долгосрочной аренде в динамично развивающемся районе албанского побережья.
Если вас интересуют более подробные планы этажей, стандарты дизайна или условия бронирования, мы готовы предоставить дополнительную информацию.
Местонахождение на карте
Golem, Албания
