  2. Агентства
  3. Al Imobiliare

Al Imobiliare

Албания, Албания
;
Агентство недвижимости
1 год 7 месяцев
English
Время работы
Наши агенты в Албании
Arjan Limanaj
Arjan Limanaj
Premium Premium
Saranda Elite's Realty Group
Албания, Саранда
Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 8
"Elite’s group — это фирма по недвижимости с клиентурой со всего мира, основанная на 30-летнем опыте и доверии. Наша команда постоянно оснащается оборудованием, отвечающим самым высоким стандартам, поскольку мы уделяем большое внимание предоставлению первоклассного обслуживания как покупател…
English
PRO Gold
Century 21 Eon
Албания, Дуррес
Год основания компании 2019
Новостройки 5 Жилая недвижимость 566 Коммерческая недвижимость 12 Долгосрочная аренда 21 Краткосрочная аренда 1 Земельные участки 8
Century 21 Eon, Durres — лидер недвижимости на побережье Албании! Мы не просто часть международного бренда Century 21, который работает в 86 странах и объединяет более 145 000 профессионалов. Мы — один из самых успешных офисов сети в Албании. С 2019 года Century 21 Eon Durres неизменно…
English, Русский, Italiano, Українська
CACTUS | Real Estate
Албания, Дуррес
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 325 Коммерческая недвижимость 7 Долгосрочная аренда 38 Земельные участки 5
Ключи от квартиры мечты в Албании уже ждут Вас! Компания CACTUS REAL ESTATE это: • Честные цены • Возможность расчета криптовалютой •  Полное сопровождение сделки • Возможность приобрести недвижимость офлайн / онлайн • Дизайн-проект и ремонт под ключ • Доверительное управление
English, Русский, Українська
PRO Silver
EstateAll
Албания, Влёра
Год основания компании 2016
Жилая недвижимость 131 Коммерческая недвижимость 22 Долгосрочная аренда 103 Земельные участки 7
EstateAll Agency in numbers: EstateAll real estate agency has been successfully operating in the Albanian housing market since 2016. It is a part of Bond Investment Group Corporation.  Vitali Bondarik, the head of the corporation, a businessman and philanthropist from Belarus, moved from B…
IREA PROPERTY LTD
Албания, Влёра
Год основания компании 2008
Новостройки 1 Жилая недвижимость 7
Агентство недвижимости Irea Property находится в городе Влёра Албанской Ривьеры. Последние 14 лет компания работает с сотнями клиентов и представляет недвижимость Албании на международном рынке. Irea Property предоставляет услуги инвесторам по покупке, продаже, аренде и управлению недв…
