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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Orihuela, Hiszpania

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9 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 100 m² w Orihuela, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Orihuela, Hiszpania
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż: istniejąca firma, salon piękności w okolicy Playa Flamenca. Salon znajduje się …
$406,802
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Nieruchomości komercyjne 242 m² w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 242 m²
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Powierzchnia 242 m²
Nieruchomości komercyjne w Lomas de Cabo Roig. Nieruchomość komercyjna na sprzedaż w centrum…
$360,413
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Nieruchomości komercyjne 103 m² w Orihuela, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 103 m²
Orihuela, Hiszpania
Powierzchnia 103 m²
Nowa w pełni operacyjna firma na sprzedaż w Playa Flamenca. Położony na pierwszym piętrze ru…
$348,671
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Nieruchomości komercyjne 60 m² w Orihuela, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 60 m²
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z założonym salonem fryzjerskim - Citrus Centre, Playa Flamenca …
$354,207
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Nieruchomości komercyjne 300 m² w Orihuela, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Orihuela, Hiszpania
Powierzchnia 300 m²
Nieruchomości komercyjne w La Zenia. Nieruchomość komercyjna 300 m2 w La Zenia. Składa się z…
$325,534
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Nieruchomości komercyjne 83 m² w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 83 m²
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Local ready to operate in Dehesa de Campoamor in Orihuela Costa . It is sold fully equipped …
$336,699
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Nieruchomości komercyjne w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Lokale użytkowe w Orihuela Costa ID A10221
$670,358
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Orihuela, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 100 m²
Beauty salon business in operation located in an area of great influence and traffic in La Z…
$212,262
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Nieruchomości komercyjne w Orihuela, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 1
Lokale użytkowe w Orihuela Costa ID A10310
$731,300
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