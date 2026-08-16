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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Girona, Hiszpania

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Lloret de Mar
10
Tossa de Mar
4
26 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Sant Sadurni de lHeura, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Sant Sadurni de lHeura, Hiszpania
Exclusive 4 * S kompleks hotelowy składający się z typowego katalońskiego gospodarstwa z res…
$14,42M
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Nieruchomości komercyjne 3 092 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 3 092 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 3 092 m²
Investment opportunity on the coast Costa BravaThe hotel is located in the heart of Lloret d…
$5,75M
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Nieruchomości komercyjne 730 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 730 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 730 m²
Duży pokój na sprzedaż w obszarze Fenals Lloret de Mar. Powierzchnia biurowa o powierzchni o…
$437,145
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Nieruchomości komercyjne 38 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 38 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 38 m²
Pomieszczenia handlowe w obszarze Fenals w Lloret de Mars.Całkowita powierzchnia wynosi 38 m…
$163,201
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Hotel w Platja dAro, Hiszpania
Hotel
Platja dAro, Hiszpania
Liczba kondygnacji 2
$8,00M
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Nieruchomości komercyjne 560 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 560 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 67
Powierzchnia 560 m²
Ten model biznesowy opisuje zamierzone wykorzystanie nieruchomości z działalnością główną w …
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 660 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 660 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 660 m²
Na sprzedaż budynek mieszkalny w centrum Lloret de Mar z projektem odbudowy na Costa Brava. …
$1,41M
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Nieruchomości komercyjne 2 174 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 2 174 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 2 174 m²
Lokale handlowe w Lloret de Mar na Costa Brava. Z imponującą fasadą ponad 45 metrów i dużych…
$1,28M
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Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel w Katalonia, Hiszpania
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel
Katalonia, Hiszpania
Powierzchnia 16 155 m²
Unikalne i wyjątkowe Inwestycja Szanse - 5 IU Spa Hotel na sprzedaż w €30.5 Milion!· Hotel p…
$35,74M
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Nieruchomości komercyjne 9 500 m² w Tossa de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 9 500 m²
Tossa de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 9 500 m²
Szanse inwestycyjne w dobrze ugruntowanej nieruchomości hotelowej ze stabilnym dochodem i pr…
$22,95M
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Nieruchomości komercyjne 3 930 m² w Tossa de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 3 930 m²
Tossa de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 3 930 m²
Lokale handlowe na Costa Brava.Powierzchnia 3930 metrów kwadratowych. na dwóch piętrach.Obec…
$24,10M
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Nieruchomości komercyjne 685 m² w la Bisbal dEmporda, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 685 m²
la Bisbal dEmporda, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 685 m²
Rodzinny hotel w średniowiecznym mieście w pięknym regionie Baix Empord w prowincji Girona. …
$1,03M
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Commercial real estate by the sea, Barcelona w Tossa de Mar, Hiszpania
Commercial real estate by the sea, Barcelona
Tossa de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 542 m²
Commercial premises in the Barcelona region with a tenant - Dia supermarket. The object is l…
$867,256
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Nieruchomości komercyjne w Sant Antoni, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Sant Antoni, Hiszpania
Unikalne możliwości inwestycyjne: wielofunkcyjny kompleks handlowy w lokalizacji strategiczn…
$1,74M
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Nieruchomości komercyjne 3 100 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 3 100 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 3 100 m²
Hotel 2 gwiazdki w Lloret de Mar na Costa Brava. Liczba pokoi to 70. Budynek zbudowany jest …
$3,25M
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Nieruchomości komercyjne 350 m² w Llafranc, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 350 m²
Llafranc, Hiszpania
Powierzchnia 350 m²
Stacja serwisowa na dzia ³ ce 1808 m2, z której powsta ³ o 350 m2 (maksymalna powierzchnia z…
$2,50M
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Nieruchomości komercyjne 1 453 m² w Cassa de la Selva, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 1 453 m²
Cassa de la Selva, Hiszpania
Powierzchnia 1 453 m²
Hostel w prowincji Girona. Powierzchnia całkowita 1453 metrów kwadratowych. na terytorium 5…
$2,90M
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Hotel 1 600 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Hotel 1 600 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 50
Liczba łazienek 50
Powierzchnia 1 600 m²
Przytulny, rodzinny hotel, po raz pierwszy został otwarty w 1970 roku i działając na teraźni…
$1,31M
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Nieruchomości komercyjne 1 500 m² w Llanca, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 1 500 m²
Llanca, Hiszpania
Sypialnie 44
Powierzchnia 1 500 m²
Hotel na sprzedaż w Llança w Alt Empordà, 60 metrów od plaży. Dojazd turystyczny na Costa Br…
$2,90M
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Nieruchomości komercyjne 865 m² w la Pera, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 865 m²
la Pera, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 865 m²
Hotel butik w samym sercu Baish Empord w pobliżu miasta Pubol. Średniowieczna Masia zamienił…
$1,15M
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Nieruchomości komercyjne 170 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 170 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 170 m²
Powierzchnia handlowa 170m2 w centrum Lloret de Mar (Girona), w obszarze Wenecji, składa się…
$185,906
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Nieruchomości komercyjne 6 658 m² w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 6 658 m²
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Powierzchnia 6 658 m²
Hotel 4 gwiazdki w mieście Sant Feliu de Guichols na Costa Brava. Położony w odległości spac…
$11,62M
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Nieruchomości komercyjne 355 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 355 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 355 m²
Budynek pod rekonstrukcją w centrum Lloret de Mar na Costa Brava. Położony w drugiej linii m…
$871,433
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Sklep 3 233 m² w Blanes, Hiszpania
Sklep 3 233 m²
Blanes, Hiszpania
Powierzchnia 3 233 m²
Commercial real estate with the tenant Consum - one of the largest networks of supermarkets …
$3,13M
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Nieruchomości komercyjne 1 265 m² w Tossa de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 1 265 m²
Tossa de Mar, Hiszpania
Sypialnie 40
Powierzchnia 1 265 m²
Hotel do renowacji w mieście Tossa de Mar na Costa Brava. Położony w samym sercu miasta. Ł…
$1,80M
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Nieruchomości komercyjne 727 m² w Cornella del Terri, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 727 m²
Cornella del Terri, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 727 m²
Hotel Boutique, położony 20 km od Girony. Kamienny masei 1238 otoczony kamiennych budynków s…
$1,50M
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Typy nieruchomości w Girona.

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