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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Los Cristianos, Hiszpania

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5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 100 m² w Arona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż jest piękny pokój o powierzchni 100 m2. Pokój składa się z: salonu piękności, p…
$34,989
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Nieruchomości komercyjne w Arona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Arona, Hiszpania
Bardzo ciekawe możliwości inwestycyjne! Przestronne i jasne pomieszczenia w doskonałej lokal…
$45,708
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Nieruchomości komercyjne 43 m² w Arona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 43 m²
Arona, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
parking
$755,446
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 800 m² w Arona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 800 m²
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 800 m²
Na sprzedaż znajduje się przestrzeń biurowa w Los Cristianos, w centrum handlowym Apolo
$174,943
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Nieruchomości komercyjne 2 450 m² w Arona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 2 450 m²
Arona, Hiszpania
Powierzchnia 2 450 m²
Liczba kondygnacji 1
Idealna okazja do inwestycji!2450 m2 znajduje się na parterze centrum handlowego City Center…
$2,25M
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