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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Alacant Alicante, Hiszpania

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Torrevieja
48
Benidorm
9
Alicante
74
lAlacanti
79
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180 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 202 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 202 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 202 m²
$212,542
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Nieruchomości komercyjne 60 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 60 m²
Torrevieja, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Ta przestrzeń handlowa na parterze, na poziomie ulicy, znajduje się w północnej części Torre…
$151,025
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Nieruchomości komercyjne 25 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 25 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 25 m²
Mamy ten niesamowity parking na sprzedaż w centrum Alicante, znajduje się na Av. Maisonnave.…
$64,484
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 1 373 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 1 373 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 1 373 m²
Wspaniałe pomieszczenia handlowe na sprzedaż znajduje się na Avenida Periodista Rodolfo Sala…
$982,702
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Hotel 12 000 m² w Alicante, Hiszpania
Hotel 12 000 m²
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 101
Liczba łazienek 101
Powierzchnia 12 000 m²
Międzynarodowe lotnisko w Alicante znajduje się w odległości 25 km, a przystanek tramwajowy …
$12,30M
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Nieruchomości komercyjne 624 m² w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 624 m²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Powierzchnia 624 m²
Doskonałe pomieszczenia na sprzedaż znajduje się na szerokiej alei w San Vicente del Rapeig.…
$433,799
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Hotel w Javea, Hiszpania
Hotel
Javea, Hiszpania
Rzadka aktywność hotelowa na pierwszej linii morzaJavea, Costa Blanca, HiszpaniaMożliwość in…
$15,94M
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Nieruchomości komercyjne 300 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Najlepsze miejsce! Przestronne Komercyjne Pand 300 m2 w Centrum Piękny obiekt handlowy o pow…
$667,322
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Nieruchomości komercyjne 126 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 126 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 126 m²
Szanse inwestycyjne! Obiekty na sprzedaż zlokalizowane na głównej ulicy w centrum Alicante, …
$407,668
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Nieruchomości komercyjne 65 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 65 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 65 m²
Możliwości inwestycyjne: lokale handlowe na sprzedaż w eksploatacji zlokalizowane w Bulevar …
$89,105
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Nieruchomości komercyjne 99 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 99 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 99 m²
Miejsce handlowe w Calle José María Py - Doskonała okazja Lokalizacja strategiczna Położony …
$183,395
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Nieruchomości komercyjne 46 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 46 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 46 m²
Miejsce handlowe na sprzedaż i wynajem w samym sercu Central- Enlanche Doskonała okazja, ab…
$182,025
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Nieruchomości komercyjne 318 m² w Mutxamel, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 318 m²
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 318 m²
Przedstawiamy naprawdę unikalny i specjalny CASA w centrum Muchamiel, położony obok głównej …
$675,455
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Nieruchomości komercyjne 400 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 400 m²
Torrevieja, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Wyjątkowa okazja w Torrevieja! Na sprzedaż: przestronny budynek narożny o maksymalnej widocz…
$313,792
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Nieruchomości komercyjne 715 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 715 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 715 m²
Położony w obszarze Babel, jeden z obszarów o najwyższym przepływie pojazdów Alicante, to mi…
$1,10M
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Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return! w Altea, Hiszpania
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return!
Altea, Hiszpania
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 1
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return! …
$578,060
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Nieruchomości komercyjne 10 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 10 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 10 m²
Prezentujemy ten świetny garaż na sprzedaż w centrum Alicante. Kwadrat jest dobrej wielkośc…
$29,095
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Nieruchomości komercyjne 242 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 242 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 242 m²
Lokalna sprzedaż w C / Calderón de la Barca uprzywilejowana lokalizacja na jednej z najbardz…
$231,455
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Nieruchomości komercyjne 20 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 20 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 20 m²
Przedstawiamy Państwu tę wspaniałą przestrzeń garażową na sprzedaż w centrum miasta. Kwadrat…
$40,765
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Nieruchomości komercyjne 269 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 269 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 269 m²
Miejsce handlowe na sprzedaż z funkcjonującą działalnością i wysoką natychmiastową rentownoś…
$644,442
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Nieruchomości komercyjne 248 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 248 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 248 m²
Przestrzeń komercyjna pod względem rentowności, położona naprzeciwko San Vicente Outlet, w j…
$206,054
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Hotel w Calp, Hiszpania
Hotel
Calp, Hiszpania
Nowy hotel na sprzedaż - Benidorm, centrum i plażeRzadka inwestycja w Benidorm, jednym z naj…
$3,03M
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Nieruchomości komercyjne 721 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 721 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 721 m²
Doskonała inwestycja: rentowne lokale handlowe na sprzedaż w dzielnicy Benalua, w pobliżu Co…
$610,969
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Nieruchomości komercyjne 242 m² w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 242 m²
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Powierzchnia 242 m²
Nieruchomości komercyjne w Lomas de Cabo Roig. Nieruchomość komercyjna na sprzedaż w centrum…
$360,413
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Nieruchomości komercyjne 10 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 10 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 10 m²
Mały garaż samochodowy, położony w siódmej piwnicy budynku w centrum Alicante, łatwo dostępn…
$39,863
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Pomieszczenie biurowe 169 m² w Elx Elche, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 169 m²
Elx Elche, Hiszpania
Powierzchnia 169 m²
Inmobiliaria Casamayor oferuje Państwu to biuro na sprzedaż i wynajem o powierzchni 169 m2 w…
$225,157
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Nieruchomości komercyjne 10 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 10 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 10 m²
2 garaż razem w pobliżu Corte Inglés, w samym sercu Alicante. * Niniejszy dokument jest jedy…
$111,744
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Nieruchomości komercyjne 213 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 213 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 213 m²
Lokale handlowe dostępne do sprzedaży i wynajęcia w strategicznym miejscu w Alicante, obok A…
$317,695
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Nieruchomości komercyjne 12 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 12 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 12 m²
Ten plac garażowy w centrum Alicante, położony w prestiżowej dzielnicy centralnej, jest na s…
$97,047
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Nieruchomości komercyjne 23 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 23 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 23 m²
Garaż z magazynem przed "Parque de las Naciones", Torrevieja
$23,614
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Typy nieruchomości w Alacant Alicante.

restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
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