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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w la Marina Alta, Hiszpania

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Denia
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6 obiektów total found
Hotel w Javea, Hiszpania
Hotel
Javea, Hiszpania
Rzadka aktywność hotelowa na pierwszej linii morzaJavea, Costa Blanca, HiszpaniaMożliwość in…
$15,94M
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Nieruchomości komercyjne 1 008 m² w Denia, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 1 008 m²
Denia, Hiszpania
Powierzchnia 1 008 m²
lokale handlowe w dzielnicy Saladar o powierzchni 939 m2 na parterze i 69 m2 w mezzanine w m…
$432,802
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Hotel w Calp, Hiszpania
Hotel
Calp, Hiszpania
Nowy hotel na sprzedaż - Benidorm, centrum i plażeRzadka inwestycja w Benidorm, jednym z naj…
$3,03M
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TekceTekce
Hotel 14 161 m² w Calp, Hiszpania
Hotel 14 161 m²
Calp, Hiszpania
Sypialnie 194
Powierzchnia 14 161 m²
Znajduje się mniej niż 200 m2 od plaży i przystani. Ten hotel jest nowoczesny styl, gdzie do…
$18,54M
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Nieruchomości komercyjne w Denia, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Denia, Hiszpania
Pokoje 12
Sypialnie 11
Liczba łazienek 10
Finka Rustykalna w Denia ID 70482
$1,04M
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Nieruchomości komercyjne 310 m² w Denia, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 310 m²
Denia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 310 m²
Lokale komercyjne na sprzedaż przy jednej z głównych ulic Denia. Lokale komercyjne na spr…
$260,974
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Typy nieruchomości w la Marina Alta.

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