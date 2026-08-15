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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Torrevieja, Hiszpania

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48 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 202 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 202 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 202 m²
$212,542
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Nieruchomości komercyjne 200 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 200 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 200 m²
Lokale handlowe pomiędzy plażami El Cura i Los Locos w centrum Torrevieja
$203,343
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Nieruchomości komercyjne 60 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 60 m²
Torrevieja, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Ta przestrzeń handlowa na parterze, na poziomie ulicy, znajduje się w północnej części Torre…
$151,025
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Nieruchomości komercyjne 90 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 90 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Nieruchomość komercyjna na sprzedaż w centrum Torrevieja. Nieruchomość komercyjna na sprzeda…
$267,287
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Gotowy biznes 110 m² w Torrevieja, Hiszpania
Gotowy biznes 110 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Przestronne nieruchomości komercyjne w samym sercu Torrevieja, z 1 łazienką, gotowy na wszel…
$182,250
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Nieruchomości komercyjne 21 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 21 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 21 m²
Szukasz lokalu do inwestowania czy założenia firmy? Poznaj naszą szeroką gamę nieruchomości …
$21,922
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Nieruchomości komercyjne 300 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Najlepsze miejsce! Przestronne Komercyjne Pand 300 m2 w Centrum Piękny obiekt handlowy o pow…
$667,322
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Nieruchomości komercyjne 29 m² w La Mata, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 29 m²
La Mata, Hiszpania
Powierzchnia 29 m²
Zamknięty podwójny garaż w centrum La Mata, obok plaży. Zamknięty podwójny garaż w samym ser…
$44,761
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Nieruchomości komercyjne 270 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 270 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż: obiekt komercyjny (szkoła sportowa) o powierzchni 270 m2, położony w centrum To…
$313,908
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Nieruchomości komercyjne 250 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 250 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 250 m²
Duża przestrzeń handlowa dla 5 firm w centrum Torrevieja. Duży budynek komercyjny w nowym bu…
$342,974
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Nieruchomości komercyjne w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 1
Lokale użytkowe w Torrevieja ID A10651
$696,476
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Sklep 507 m² w Torrevieja, Hiszpania
Sklep 507 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 507 m²
Duża Nieruchomość Handlowa o Powierzchni 507 m² w Pobliżu Plaży w Torrevieja, Alicante Nieru…
$2,31M
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Torrevieja, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Restauracja w pobliżu Playa del Cura na sprzedaż. Lokalna restauracja w pobliżu Playa del Cu…
$156,954
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Nieruchomości komercyjne 400 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 400 m²
Torrevieja, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Wyjątkowa okazja w Torrevieja! Na sprzedaż: przestronny budynek narożny o maksymalnej widocz…
$313,792
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Nieruchomości komercyjne 23 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 23 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 23 m²
Garaż z magazynem przed "Parque de las Naciones", Torrevieja
$23,614
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Nieruchomości komercyjne 30 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 30 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 30 m²
A garage for sale in Torrevieja, in the Los Locos beach area, Frutales. It is a large closed…
$21,237
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Nieruchomości komercyjne 4 m² w La Mata, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 4 m²
La Mata, Hiszpania
Powierzchnia 4 m²
Storage room of 4 m² located in closed garage in basement 200 meters from the beach
$5,308
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Nieruchomości komercyjne 166 m² w La Mata, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 166 m²
La Mata, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 166 m²
Local of 166 square meters just 30 meters from the sea. It has 1 bathroom, 1 toilet and kitc…
$183,964
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Nieruchomości komercyjne 51 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 51 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Lokale biznesowe na sprzedaż w Torrevieja. Zbudowane na trzech piętrach z windą, to miejsce …
$63,604
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Nieruchomości komercyjne 110 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 110 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
The current business is sold (it has been operating successfully for 2.5 years) Mini-Apartho…
$424,631
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Nieruchomości komercyjne 98 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 98 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Lokale komercyjne w Playas de Orihuela. Twoja firma w okolicy z większym napływem publicznym…
$99,813
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Nieruchomości komercyjne 50 m² w La Mata, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 50 m²
La Mata, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
bardzo ekonomiczne pomieszczenia biznesowe w centrum handlowym Parquemar w La Mata. Ma 50 m2…
$45,659
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Nieruchomości komercyjne 646 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 646 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 646 m²
We offer you a unique opportunity to buy a commercial building to enjoy an apartment, while …
$2,01M
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Nieruchomości komercyjne w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 1
Liczba łazienek 2
Budynek w Torrevieja ID A10517
$464,317
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Nieruchomości komercyjne 63 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 63 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 63 m²
L ocal Commercial w Torrevieja sprzedała bardzo ekonomiczną cenę. Ma 63 m2 powierzchni, zale…
$52,030
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Nieruchomości komercyjne 316 m² w La Mata, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 316 m²
La Mata, Hiszpania
Powierzchnia 316 m²
Commercial premises next to the beach of La Mata-Torrevieja. 25 commercial premises on the b…
$107,246
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
This magnificent restaurant is transferred in the beautiful area of the Plaza del Teatro in …
$42,474
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Nieruchomości komercyjne w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Lokale użytkowe w Torrevieja ID A10560
$1,16M
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Commercial premises for sale in the center of Torrevieja . The place is on the ground floor,…
$148,658
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Nieruchomości komercyjne 11 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 11 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 11 m²
Garage space for sale in the center of Torrevieja . Community parking space in the basement.…
$6,371
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