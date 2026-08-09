Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Lloret de Mar
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Lloret de Mar, Hiszpania

;
10 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 2 174 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 2 174 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 2 174 m²
Lokale handlowe w Lloret de Mar na Costa Brava. Z imponującą fasadą ponad 45 metrów i dużych…
$1,28M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 560 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 560 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 67
Powierzchnia 560 m²
Ten model biznesowy opisuje zamierzone wykorzystanie nieruchomości z działalnością główną w …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 3 092 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 3 092 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 3 092 m²
Możliwość inwestycji na Costa BravaHotel położony jest w samym sercu Lloret de Mar, zaledwie…
$5,75M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 38 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 38 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 38 m²
Pomieszczenia handlowe w obszarze Fenals w Lloret de Mars.Całkowita powierzchnia wynosi 38 m…
$163,201
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 730 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 730 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 730 m²
Duży pokój na sprzedaż w obszarze Fenals Lloret de Mar. Powierzchnia biurowa o powierzchni o…
$437,145
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 660 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 660 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 660 m²
Na sprzedaż budynek mieszkalny w centrum Lloret de Mar z projektem odbudowy na Costa Brava. …
$1,41M
Zostaw prośbę
Hotel 1 600 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Hotel 1 600 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 50
Liczba łazienek 50
Powierzchnia 1 600 m²
Przytulny, rodzinny hotel, po raz pierwszy został otwarty w 1970 roku i działając na teraźni…
$1,31M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 170 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 170 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 170 m²
Powierzchnia handlowa 170m2 w centrum Lloret de Mar (Girona), w obszarze Wenecji, składa się…
$185,906
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 3 100 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 3 100 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 3 100 m²
Hotel 2 gwiazdki w Lloret de Mar na Costa Brava. Liczba pokoi to 70. Budynek zbudowany jest …
$3,25M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 355 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 355 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Powierzchnia 355 m²
Budynek pod rekonstrukcją w centrum Lloret de Mar na Costa Brava. Położony w drugiej linii m…
$871,433
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się