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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Walencja, Hiszpania

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la Safor
6
Gandia
5
la Ribera Baixa
5
Cullera
4
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234 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 300 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Najlepsze miejsce! Przestronne Komercyjne Pand 300 m2 w Centrum Piękny obiekt handlowy o pow…
$667,322
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Nieruchomości komercyjne 202 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 202 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 202 m²
$212,542
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Nieruchomości komercyjne 131 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 131 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 131 m²
Lokale handlowe do wynajęcia znajduje się w Residencial Irala, z widokiem na Plaza Juan Pabl…
$190,133
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 25 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 25 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 25 m²
Mamy ten niesamowity parking na sprzedaż w centrum Alicante, znajduje się na Av. Maisonnave.…
$64,484
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Hotel w Calp, Hiszpania
Hotel
Calp, Hiszpania
Nowy hotel na sprzedaż - Benidorm, centrum i plażeRzadka inwestycja w Benidorm, jednym z naj…
$3,03M
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Pomieszczenie biurowe 417 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 417 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 417 m²
Interplant handlowy na sprzedaż z dużym obszarem położonym na ulicy Arcybiskupa Loaces, w ce…
$445,523
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Nieruchomości komercyjne 624 m² w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 624 m²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Powierzchnia 624 m²
Doskonałe pomieszczenia na sprzedaż znajduje się na szerokiej alei w San Vicente del Rapeig.…
$433,799
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Orihuela, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Orihuela, Hiszpania
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż: istniejąca firma, salon piękności w okolicy Playa Flamenca. Salon znajduje się …
$406,802
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Torrevieja, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Restauracja w pobliżu Playa del Cura na sprzedaż. Lokalna restauracja w pobliżu Playa del Cu…
$156,954
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Nieruchomości komercyjne 60 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 60 m²
Torrevieja, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Ta przestrzeń handlowa na parterze, na poziomie ulicy, znajduje się w północnej części Torre…
$151,025
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Nieruchomości komercyjne 121 m² w Walencja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 121 m²
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 121 m²
Pilna wyprzedaż!!!Lokale handlowe w dzielnicy Algiros w Walencji.Powierzchnia całkowita wyno…
$296,507
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Hotel 529 m² w Walencja, Hiszpania
Hotel 529 m²
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 529 m²
Walencja (Hiszpania) 124; gotowe Aparthotel w doskonałej lokalizacji w pobliżu uniwersytetów…
$3,43M
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Nieruchomości komercyjne 1 008 m² w Denia, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 1 008 m²
Denia, Hiszpania
Powierzchnia 1 008 m²
lokale handlowe w dzielnicy Saladar o powierzchni 939 m2 na parterze i 69 m2 w mezzanine w m…
$432,802
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Nieruchomości komercyjne 120 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 120 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 120 m²
Miejsce handlowe na sprzedaż - Traditional Alicante Centre Możliwości: lokale handlowe z fun…
$205,228
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Nieruchomości komercyjne 15 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 15 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 15 m²
Łatwy dostęp do parkingu przez rampę, znajduje się w drugiej piwnicy nieruchomości. Położony…
$58,621
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Nieruchomości komercyjne 90 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 90 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Nieruchomość komercyjna na sprzedaż w centrum Torrevieja. Nieruchomość komercyjna na sprzeda…
$267,287
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Gotowy biznes 110 m² w Torrevieja, Hiszpania
Gotowy biznes 110 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Przestronne nieruchomości komercyjne w samym sercu Torrevieja, z 1 łazienką, gotowy na wszel…
$182,250
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Nieruchomości komercyjne 108 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 108 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 108 m²
Miejsce handlowe w Calle Tucumán - doskonała okazja Położony obok Avda. Benito Pérez Galdós,…
$183,395
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Nieruchomości komercyjne 10 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 10 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 10 m²
Mały garaż samochodowy, położony w siódmej piwnicy budynku w centrum Alicante, łatwo dostępn…
$39,863
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Nieruchomości komercyjne 53 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 53 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 53 m²
Doskonały produkt inwestycyjny: lokale handlowe na sprzedaż w centrum miasta. Obecnie lokale…
$96,725
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Nieruchomości komercyjne 23 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 23 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 23 m²
Garaż z magazynem przed "Parque de las Naciones", Torrevieja
$23,614
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Nieruchomości komercyjne 122 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 122 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 122 m²
Lokale handlowe na sprzedaż zlokalizowane na Avd. De Salamanca, w pobliżu Renfe Station i Av…
$152,416
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Nieruchomości komercyjne 242 m² w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 242 m²
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Powierzchnia 242 m²
Nieruchomości komercyjne w Lomas de Cabo Roig. Nieruchomość komercyjna na sprzedaż w centrum…
$360,413
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Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return! w Altea, Hiszpania
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return!
Altea, Hiszpania
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 1
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return! …
$578,060
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Nieruchomości komercyjne 103 m² w Orihuela, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 103 m²
Orihuela, Hiszpania
Powierzchnia 103 m²
Nowa w pełni operacyjna firma na sprzedaż w Playa Flamenca. Położony na pierwszym piętrze ru…
$348,671
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Pomieszczenie biurowe 228 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 228 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 228 m²
Przestronne biuro o powierzchni 228 m ² na Avenida Oscar Esplá Biuro o powierzchni ok. 228 …
$295,808
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Pomieszczenie biurowe 52 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 52 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 52 m²
Interplant handlowy na sprzedaż obok Av. de Maisonnave, Alicante Strategiczne położenie i pr…
$180,687
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CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES w el Castellar lOliveral, Hiszpania
CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES
el Castellar lOliveral, Hiszpania
Powierzchnia 1 358 m²
INWESTYCJA JEDNOLITA W HISZPANII: KREMATORIA + 3 AGENCJE USŁUG FINANSOWYCHCena: 2,300,000 €+…
$2,68M
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Nieruchomości komercyjne 105 m² w Altea, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 105 m²
Altea, Hiszpania
Powierzchnia 105 m²
Położony w samym sercu tradycyjnego hiszpańskiego miasta Altea, Alicante, te przestronne nie…
$845,235
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Sklep 246 m² w Altea, Hiszpania
Sklep 246 m²
Altea, Hiszpania
Powierzchnia 246 m²
Przestronne Nieruchomości Komercyjne blisko Morza w Altea, Alicante Położona na wschodnim wy…
$2,10M
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Typy nieruchomości w Walencja.

hotele
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