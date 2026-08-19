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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Tarragona, Hiszpania

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5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 903 m² w Mont roig del Camp, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 903 m²
Mont roig del Camp, Hiszpania
Powierzchnia 903 m²
Apartament Hotel 4 * * * * SUPERIOR w pierwszej linii morzaLicencja na prowadzenie interesów…
$4,43M
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Nieruchomości komercyjne 3 000 m² w Salou, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 3 000 m²
Salou, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 3 000 m²
GA- V001429. Hotel nad jeziorem Garda w SaloPołożony w malowniczej lokalizacji na brzegu zat…
$7,62M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 850 m² w Riudecanyes, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 850 m²
Riudecanyes, Hiszpania
Sypialnie 10
Liczba łazienek 13
Powierzchnia 850 m²
Na sprzedaż jest ekskluzywny hotel butikowy, uroczy cel wakacyjny, całkowicie w odnowionym b…
$1,74M
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Commercial real estate in Tarragona w Tarragona, Hiszpania
Commercial real estate in Tarragona
Tarragona, Hiszpania
Powierzchnia 4 000 m²
Commercial property with total area of 1310 m2, devided into 3 premises for 3 tenants. The p…
$3,61M
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EXCLUSIVE OFFER FOR INVESTORS! 5★ Boutique Hotel with Private Winery in Catalonia, Spain — €15.5 million w Priorat, Hiszpania
EXCLUSIVE OFFER FOR INVESTORS! 5★ Boutique Hotel with Private Winery in Catalonia, Spain — €15.5 million
Priorat, Hiszpania
Pokoje 26
EXCLUSIVE OFFER FOR INVESTORS! 5★ Boutique Hotel with Private Winery in Catalonia, Spain …
$17,67M
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