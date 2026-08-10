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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w lAlacanti, Hiszpania

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Alicante
74
79 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 74 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 74 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 74 m²
Produkt inwestycyjny: biuro handlowe na sprzedaż, z magazynem, znajduje się w tradycyjnym ce…
$250,744
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Nieruchomości komercyjne 272 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 272 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 272 m²
Miejsce handlowe na Avd. Hrabia Lumiares Lokalny przy głównej alei dzielnicy Altozano, z jas…
$254,543
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Nieruchomości komercyjne 715 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 715 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 715 m²
Położony w obszarze Babel, jeden z obszarów o najwyższym przepływie pojazdów Alicante, to mi…
$1,10M
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Nieruchomości komercyjne 108 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 108 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 108 m²
Miejsce handlowe w Calle Tucumán - doskonała okazja Położony obok Avda. Benito Pérez Galdós,…
$183,395
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Nieruchomości komercyjne 285 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 285 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 285 m²
Miejsce handlowe w samym sercu Centrum - uprzywilejowana lokalizacja Doskonała okazja do inw…
$1,39M
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Nieruchomości komercyjne 53 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 53 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 53 m²
Doskonały produkt inwestycyjny: lokale handlowe na sprzedaż w centrum miasta. Obecnie lokale…
$96,725
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Nieruchomości komercyjne 242 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 242 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 242 m²
Lokalna sprzedaż w C / Calderón de la Barca uprzywilejowana lokalizacja na jednej z najbardz…
$231,455
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Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000 w Alicante, Hiszpania
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 767 m²
Okazja inwestycyjna: Sprzedaż kompleksu Resort w Alicante, Hiszpania - 1 850 000 EURUnikalny…
$2,17M
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Nieruchomości komercyjne 27 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 27 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 27 m²
Ten plac garażowy w centrum Alicante, położony w prestiżowej dzielnicy Central, jest na sprz…
$34,205
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Nieruchomości komercyjne 269 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 269 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 269 m²
Miejsce handlowe na sprzedaż z funkcjonującą działalnością i wysoką natychmiastową rentownoś…
$644,442
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Pomieszczenie biurowe 115 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 115 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 115 m²
Interplant handlowy na sprzedaż obok Rambla Méndez Núñez, Alicante Strategiczne położenie i …
$250,834
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Pomieszczenie biurowe 228 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 228 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 228 m²
Przestronne biuro o powierzchni 228 m ² na Avenida Oscar Esplá Biuro o powierzchni ok. 228 …
$295,808
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Nieruchomości komercyjne 262 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 262 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 262 m²
Miejsce do wynajęcia w Glorieta Rodolfo Llopis - Gran Vía Lokalizacja i środowisko Miejsce h…
$743,490
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Nieruchomości komercyjne 936 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 936 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 936 m²
Przedmieścia handlowe na sprzedaż znajduje się w center- sanche obszarze, obok zajęty Avda O…
$1,99M
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Nieruchomości komercyjne 126 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 126 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 126 m²
Szanse inwestycyjne! Obiekty na sprzedaż zlokalizowane na głównej ulicy w centrum Alicante, …
$407,668
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Nieruchomości komercyjne 20 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 20 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 20 m²
Przedstawiamy Państwu tę wspaniałą przestrzeń garażową na sprzedaż w centrum miasta. Kwadrat…
$40,765
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Nieruchomości komercyjne 93 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 93 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 93 m²
Doskonałe lokale handlowe na sprzedaż na Calle Del Teatro, głównej osi handlowej tradycyjneg…
$339,882
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Nieruchomości komercyjne 33 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 33 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 33 m²
Gran Plaza Garaje w "Złotej Mili" budynku Alicante Maisonave z dostępem również przez Poeta …
$70,367
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Hotel 30 m² w Alicante, Hiszpania
Hotel 30 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 30 m²
Castellon Plaza Hotel jest nowoczesny hotel butikowy z 30 pokoi designerskich z panoramiczny…
$166,215
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Hotel Invest
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Nieruchomości komercyjne 10 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 10 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 10 m²
2 garaż razem w pobliżu Corte Inglés, w samym sercu Alicante. * Niniejszy dokument jest jedy…
$111,744
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Nieruchomości komercyjne 12 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 12 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 12 m²
Ten plac garażowy w centrum Alicante, położony w prestiżowej dzielnicy centralnej, jest na s…
$97,047
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Pomieszczenie biurowe 83 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 83 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 83 m²
Położony w jednym z najbardziej dynamicznych i skonsolidowanych ulic w centrum Alicante, w s…
$216,956
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Nieruchomości komercyjne 14 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 14 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 14 m²
Przestronne i wygodne miejsce na sprzedaż garażu znajduje się w piwnicy I budynku mieszkalne…
$13,096
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Nieruchomości komercyjne 1 919 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 1 919 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 1 919 m²
Przedstawiamy niezwykły blok budynków do wspólnego nabycia, który stanowi wyjątkową okazję n…
$2,21M
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Nieruchomości komercyjne 207 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 207 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 207 m²
Doskonałe inwestycje i możliwości biznesowe Wspaniałe miejsce handlowe znajduje się obok Ave…
$366,789
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Nieruchomości komercyjne 194 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 194 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 194 m²
Miejsce handlowe na sprzedaż, z funkcjonowaniem i wysoką rentownością od pierwszej chwili Id…
$292,206
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Magazyn 1 008 m² w Alicante, Hiszpania
Magazyn 1 008 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 1 008 m²
Doskonała okazja dla firm poszukujących urządzeń gotowych do rozpoczęcia działalności w jedn…
$1,26M
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Nieruchomości komercyjne 48 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 48 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 48 m²
Doskonałe miejsce handlowe jest oferowane na sprzedaż na ulicy Susana Llaneras, w najbliższy…
$216,429
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Nieruchomości komercyjne 93 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 93 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 93 m²
Wspaniała przestrzeń handlowa o powierzchni około 80 m ², położona na parterze nowego budynk…
$165,551
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Nieruchomości komercyjne 248 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 248 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 248 m²
Przestrzeń komercyjna pod względem rentowności, położona naprzeciwko San Vicente Outlet, w j…
$206,054
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Typy nieruchomości w lAlacanti.

hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
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