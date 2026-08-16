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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Galicja, Hiszpania

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Lugo
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6 obiektów total found
Sale of Mercadona Supermarket – €4.35 million — 6% Yield w Galicja, Hiszpania
Sale of Mercadona Supermarket – €4.35 million — 6% Yield
Galicja, Hiszpania
Powierzchnia 5 422 m²
Sprzedaż Mercadona Supermarket - 4,35 mln EUR - 6%Lokalizacja: Hiszpania, prowincja GaliciaO…
$5,11M
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Nieruchomości komercyjne 124 m² w Abadin, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 124 m²
Abadin, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Pomieszczenia handlowe w Aguamarina, Cape Roig, Orihuela Costa. Jadalnia, bar, kuchnia, łazi…
$579,794
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Nieruchomości komercyjne 122 m² w Abadin, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 122 m²
Abadin, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 122 m²
Lokale handlowe w Lomas de Cabo Roig. Wewnątrz pokoju znajduje się jadalnia, bar w stylu irl…
$429,907
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Nieruchomości inwestycyjne 3 000 m² w Outeiro de Rei, Hiszpania
Nieruchomości inwestycyjne 3 000 m²
Outeiro de Rei, Hiszpania
Powierzchnia 3 000 m²
Geri & # 225; trico o pojemności 192 kwadratów, więcej 50 d & # 237; a, jest zarządzany dla …
$5,50M
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Hotel 1 500 m² w Lugo, Hiszpania
Hotel 1 500 m²
Lugo, Hiszpania
Sypialnie 50
Liczba łazienek 50
Powierzchnia 1 500 m²
It is a hotel close to lugo placed to only approximately 8 minutes of the beaches with blue …
$4,00M
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Nieruchomości komercyjne 240 m² w Abadin, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 240 m²
Abadin, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Restauracja w kompleksie handlowym Los Dolces, Orihuela Costa. Restauracja znajduje się na d…
$551,908
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