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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Castello Castellon, Hiszpania

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la Plana Alta
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6 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 2 005 m² w Castello de la Plana, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 2 005 m²
Castello de la Plana, Hiszpania
Powierzchnia 2 005 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w Castellón de la Plana, z wyjątkową lokalizacją i wysoką rentow…
$2,50M
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Hotel 1 200 m² w Borriana Burriana, Hiszpania
Hotel 1 200 m²
Borriana Burriana, Hiszpania
Sypialnie 30
Liczba łazienek 30
Powierzchnia 1 200 m²
HOTEL in province of CASTELLON - COSTA AZAHAR It´s situated in the sea frontline. Only 2,5 …
$1,99M
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Hotel 1 000 m² w Vilafranca Villafranca del Cid, Hiszpania
Hotel 1 000 m²
Vilafranca Villafranca del Cid, Hiszpania
Powierzchnia 1 000 m²
El Hotel-restaurante en el área de Castellón. La superficie total de 1000 m2 distribuidos en…
$949,842
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TekceTekce
Hotel 1 200 m² w Castello de la Plana, Hiszpania
Hotel 1 200 m²
Castello de la Plana, Hiszpania
Powierzchnia 1 200 m²
Hotel in province Valencia close to the port and the sea. 12 apartments located in one alone…
$849,859
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Hotel 3 800 m² w Villahermosa del Rio, Hiszpania
Hotel 3 800 m²
Villahermosa del Rio, Hiszpania
Powierzchnia 3 800 m²
Country Hotel * * * - Restauracja w stylu "Rustico" na przedmieściach Castellón, przebudowan…
$1,83M
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Hotel 900 m² w Vilafames, Hiszpania
Hotel 900 m²
Vilafames, Hiszpania
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 900 m²
Rural hotel in Catellon with ideal restaurant to take a couple - 10 excellent rooms - THE PH…
$1,64M
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Typy nieruchomości w Castello Castellon.

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