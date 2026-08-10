Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Katalonia
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Katalonia, Hiszpania

;
Barcelona
350
Girona
26
Lloret de Mar
10
Tarragona
5
Pokaż więcej
424 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 55 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 55 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 55 m²
Pokój w rogu w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Barcelony.Środowisko: deptak i plaża tylko …
$340,170
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 178 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 178 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 178 m²
Lokale handlowe w Barcelonie są na sprzedaż.Otoczenia:obszar mieszkalny;rozwinięta infrastru…
$740,736
Zostaw prośbę
Sklep 854 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 854 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 854 m²
Trzypiętrowa przestrzeń handlowa z niezawodnymi najemcami na sprzedaż w centralnej dzielnicy…
$1,13M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 349 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 349 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 349 m²
Lokale handlowe w dzielnicy Sant Marti w Barcelonie z dwoma najemcami.Jedna jednostka katast…
$985,917
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 200 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 200 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 200 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w Badalona, zaledwie 8 km od centrum Barcelony.Środowi…
$578,700
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 990 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 990 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 990 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w uprzywilejowanym centrum Barcelony.Środowisko:pomn…
$2,78M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 565 m² w Albesa, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 565 m²
Albesa, Hiszpania
Powierzchnia 565 m²
Hotel w centrum Castelldefels na Costa Garraf. Powierzchnia całkowita wynosi 740 metrów kwa…
$3,71M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 290 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 290 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 290 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w Barcelonie.Środowisko:aktywny obszar handlowy;rozwinięta infra…
$3,24M
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 296 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 296 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 296 m²
Na sprzeda? lokali handlowych z najemca? w w centralnej dzielnicy miasta. Środowisko:Plac Ur…
$1,81M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 250 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 250 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 250 m²
Na sprzeda? sprzeda? partie 3 lokali komercyjnych w prestiżowej dzielnicy Barcelony.Środowis…
$833,328
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 105 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 105 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 105 m²
Roboty gotowe są na sprzedaż w gęsto zaludnionej dzielnicy Barcelony.Środowisko:obszar miesz…
$954,854
Zostaw prośbę
Sklep 148 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 148 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 148 m²
Sprzedawane są lokale handlowe w Barcelonie. środowisko: Aktywna strefa handlowa; roz…
$364,581
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 54 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 54 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 54 m²
Lokale handlowe w okolicy Sant Gervasi, Barcelona.Powierzchnia całkowita wynosi 54 metrów kw…
$304,154
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 372 m² w lHospitalet de Llobregat, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 372 m²
lHospitalet de Llobregat, Hiszpania
Powierzchnia 372 m²
Lokale handlowe na obszarze Ospitalet de Yobregat.Położony na pierwszym piętrze budynku mies…
$1,11M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 359 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 359 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 359 m²
Lokale handlowe w dzielnicy Siutat Beya w Barcelonie.Powierzchnia 359 metrów kwadratowych: 7…
$1,24M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 5 547 m² w Terrassa, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 5 547 m²
Terrassa, Hiszpania
Powierzchnia 5 547 m²
Miejsce handlowe na sprzedaż - Terrassa (Barcelona) Możliwość inwestycji w ramach kompleksu …
$3,91M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 160 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 160 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 160 m²
Lokale handlowe w dzielnicy Eixample w Barcelonie. Pokój 160 metrów kwadratowych na jednym …
$609,596
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 505 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 505 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 505 m²
Lokale handlowe w dzielnicy Eixample w Barcelonie.Powierzchnia całkowita wynosi 505 metrów k…
$766,790
Zostaw prośbę
Sklep 328 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 328 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 328 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w bliskim sąsiedztwie ulicy o najwyższym ruchu w Barcelonie - sł…
$2,64M
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 378 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 378 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 378 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w najbardziej prestiżowej dzielnicy Barcelony.Środow…
$983,789
Zostaw prośbę
Sklep 275 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 275 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 275 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w Barcelonie.Środowisko: Obiekt znajduje się w gminie L 'Hospita…
$457,173
Zostaw prośbę
Sklep 5 182 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 5 182 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 5 182 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z wiarygodnym najemcą na przedmieściach Barcelony.Środowisko:obs…
$6,94M
Zostaw prośbę
Sklep 85 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 85 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 85 m²
Lokale handlowe są na sprzedaż w bliskim sąsiedztwie ulicy z najwyższą przepustowość w Barce…
$1,22M
Zostaw prośbę
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel w Katalonia, Hiszpania
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel
Katalonia, Hiszpania
Powierzchnia 16 155 m²
Unikalne i wyjątkowe Inwestycja Szanse - 5 IU Spa Hotel na sprzedaż w €30.5 Milion!· Hotel p…
$35,74M
Zostaw prośbę
Sklep 270 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 270 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 270 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z niezawodnymi najemcami w centralnej dzielnicy biznesowej Eixam…
$868,050
Zostaw prośbę
Sklep 200 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 200 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 200 m²
Przedmieścia handlowe na sprzedaż z najemcą w centralnej części Barcelony. Środowisko:Obszar…
$692,125
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 194 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 194 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 194 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w uprzywilejowanej dzielnicy Barcelony.Środowisko:ob…
$659,718
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 130 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 130 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w Barcelonie.Środowisko:powierzchnia mieszkalna cent…
$925,920
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 335 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 335 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 335 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w centrum Barcelony, na ulicy z jednym z najwyższych stawek zaró…
$920,133
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 337 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 337 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 337 m²
Lokale handlowe w dzielnicy Gracia w Barcelonie.Powierzchnia 337 metrów kwadratowych. na jed…
$727,167
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Katalonia.

restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
sklepy
Realting.com
Udać się