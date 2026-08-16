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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Wspólnota Madrytu, Hiszpania

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Madryt
50
53 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 453 m² w Madryt, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 453 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 453 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w centrum Madrytu.Środowisko:Dzielnica Chamberí - pr…
$1,82M
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Nieruchomości komercyjne 90 m² w Madryt, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 90 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 90 m²
Lokale handlowe w samym sercu Madrytu.Powierzchnia całkowita wynosi 90 metrów kwadratowych.S…
$685,528
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Lokale gastronomiczne 102 m² w Madryt, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 102 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 102 m²
Apartament z najemcą na sprzedaż w zabytkowym centrum Madrytu. Obiekt ma strategiczne położe…
$929,333
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Sklep 900 m² w Madryt, Hiszpania
Sklep 900 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 900 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w prestiżowej dzielnicy Madrytu.Środowisko:rozwinięt…
$3,67M
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Nieruchomości komercyjne 300 m² w Madryt, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 300 m²
Lokale handlowe w centrum Madrytu.Powierzchnia 300 m kw.: 135 m kw. na pierwszym piętrze, 42…
$5,16M
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Nieruchomości komercyjne 540 m² w Madryt, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 540 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 540 m²
Na sprzeda? dwupi? trowy lokal handlowy z najemca w prestiżowej centralnej dzielnicy Madrytu…
$3,69M
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Sklep 502 m² w Madryt, Hiszpania
Sklep 502 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 502 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z wiarygodnym międzynarodowym najemcą w dzielnicy mieszkalnej …
$1,04M
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Nieruchomości komercyjne 1 566 m² w Madryt, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 1 566 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 1 566 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z wiarygodnym najemcą na przedmieściach Madrytu. Środowisko:ob…
$1,99M
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Lokale gastronomiczne 92 m² w Madryt, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 92 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 92 m²
Na sprzeda? lokali handlowych z wiarygodnym najemca w mieszkalnej i turystycznej dzielnicy m…
$2,04M
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Sklep 975 m² w Madryt, Hiszpania
Sklep 975 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 975 m²
Pokój w rogu z najemcą na sprzedaż w jednym z najbardziej zaludnionych obszarów Madrytu.Środ…
$4,27M
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Pomieszczenie biurowe 181 m² w Madryt, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 181 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 181 m²
Na sprzedanym rogu lokal handlowy z najemcą w szanowanym obszarze Madrytu.Środowisko:gęsto z…
$1,60M
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Nieruchomości komercyjne 1 566 m² w Alcala de Henares, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 1 566 m²
Alcala de Henares, Hiszpania
Powierzchnia 1 566 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w Alcalá de Henares, o wyjątkowej lokalizacji i wysokiej rentown…
$2,02M
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Sklep 630 m² w Madryt, Hiszpania
Sklep 630 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 630 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z wiarygodnym najemcą w dzielnicy mieszkalnej Madrytu.Środowis…
$3,87M
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Nieruchomości komercyjne 533 m² w Madryt, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 533 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 533 m²
Przedmieścia handlowe na sprzedaż w prestiżowej centralnej dzielnicy Madrytu.Obiekt znajduje…
$8,66M
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Sklep 126 m² w Madryt, Hiszpania
Sklep 126 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 126 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w prestiżowej centralnej dzielnicy Madrytu.Środowisk…
$2,77M
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Lokale gastronomiczne 65 m² w Madryt, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 65 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 65 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w szanowanym obszarze Madrytu.Środowisko: gęsto zalu…
$948,958
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Nieruchomości komercyjne 571 m² w Madryt, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 571 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 571 m²
Na sprzeda? partie 2 lokali handlowych z najemcami w dzielnicy mieszkalnej Madrytu.Środowisk…
$1,21M
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Lokale gastronomiczne 132 m² w Madryt, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 132 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 132 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w samym sercu Madrytu. Obiekt ma strategiczne położe…
$2,94M
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Lokale gastronomiczne 339 m² w Madryt, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 339 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 339 m²
Na sprzedaż lokali komercyjnych z wiarygodnym najemcą w centrum Madrytu.Obiekt ma strategicz…
$3,69M
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Lokale gastronomiczne 295 m² w Madryt, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 295 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 295 m²
Dwupiętrowa przestrzeń na sprzedaż w szanowanej okolicy Madrytu.Środowisko: Nuevos Ministeri…
$4,27M
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Nieruchomości komercyjne 828 m² w Madryt, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 828 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 828 m²
Na sprzeda? dwukondygnacyjny lokal w elitarnym obszarze Madrytu.Obiekt ma strategiczne położ…
$10,39M
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Sklep 589 m² w Madryt, Hiszpania
Sklep 589 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 589 m²
Na sprzedaż lokali handlowych na przedmieściach Madrytu. Obiekt posiada unikalną lokalizację…
$1,77M
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Lokale gastronomiczne 1 049 m² w Madryt, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 1 049 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 1 049 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w szanowanym obszarze Madrytu.Środowisko: Place Cast…
$3,55M
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Sklep 137 m² w Madryt, Hiszpania
Sklep 137 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 137 m²
Na sprzedaż pokój narożny z najemcą w centrum Madrytu.Nieruchomość ma strategiczne położenie…
$6,44M
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Sklep 1 190 m² w Madryt, Hiszpania
Sklep 1 190 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 1 190 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w prestiżowej dzielnicy Madrytu.Środowisko:rozwinięt…
$4,19M
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Sklep 290 m² w Madryt, Hiszpania
Sklep 290 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z wiarygodnym najemcą w dzielnicy mieszkalnej Madrytu.Środowis…
$1,41M
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Sklep 533 m² w Madryt, Hiszpania
Sklep 533 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 533 m²
Na sprzedaż pokój narożny z najemcą w zabytkowym centrum Madrytu.Obiekt ma strategiczne poło…
$2,89M
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Lokale gastronomiczne 581 m² w Madryt, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 581 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 581 m²
Na sprzedaż lokali komercyjnych z wiarygodnym najemcą w Madrycie.Środowisko:gęsty obszar mie…
$6,18M
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Lokale gastronomiczne 212 m² w Madryt, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 212 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 212 m²
Na sprzedaż pokój narożny z najemcą w centrum Madrytu.Nieruchomość ma strategiczne położenie…
$969,738
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Sklep 104 m² w Madryt, Hiszpania
Sklep 104 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 104 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w szanowanym obszarze Madrytu.Środowisko: gęsto zalu…
$2,42M
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Typy nieruchomości w Wspólnota Madrytu.

restauracje
hotele
sklepy
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