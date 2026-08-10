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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Gandia, Hiszpania

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5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 80 m² w Gandia, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 80 m²
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Commercial for sale in one of the central streets of Playa de Gandia. It can be used as a…
$115,264
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Nieruchomości komercyjne w Gandia, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Gandia, Hiszpania
Pokoje 24
Sypialnie 23
Liczba łazienek 23
Budynek w Gandia ID 8894
$1,03M
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Nieruchomości komercyjne 167 m² w Gandia, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 167 m²
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 167 m²
Lokale komercyjne na sprzedaż przy jednej z centralnych ulic Gandii. Może być używany jako s…
$423,053
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 315 m² w Gandia, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 315 m²
Gandia, Hiszpania
Powierzchnia 315 m²
Commercial space is sold in Gandia, which is rented for a long time as an office. Profitabil…
$356,941
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Nieruchomości komercyjne 150 m² w Gandia, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 150 m²
Gandia, Hiszpania
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Restauracja barowa w centrum Gandii z zajęciami podczas wszystkiego a & # 241; O. M & # 250;…
$149,975
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