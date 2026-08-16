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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Costa Brava, Hiszpania

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hotele
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4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 3 001 m² w Costa Brava, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 3 001 m²
Costa Brava, Hiszpania
Powierzchnia 3 001 m²
Hotel 4 * w jednym z najbardziej znanych miast legendarnego hiszpańskiego wybrzeża - Lloret …
$16,74M
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3★ Hotel for Sale on the Costa Brava Coast – €3,200,000 w Costa Brava, Hiszpania
3★ Hotel for Sale on the Costa Brava Coast – €3,200,000
Costa Brava, Hiszpania
Liczba kondygnacji 4
Hotel na sprzedaż na wybrzeżu Costa Brava - €3,200,000• Położenie: położone na wybrzeżu Cost…
$3,75M
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Luxurious 4★ Hotel on the Costa Brava Coast, Spain w Costa Brava, Hiszpania
Luxurious 4★ Hotel on the Costa Brava Coast, Spain
Costa Brava, Hiszpania
Pokoje 111
Powierzchnia 5 000 m²
Na sprzedaż - luksusowe Hotel na Costa Brava Coast, Hiszpania - €16,65 MilionGłówne cechy:Ka…
$19,51M
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Hotel 7 000 m² w Costa Brava, Hiszpania
Hotel 7 000 m²
Costa Brava, Hiszpania
Pokoje 66
Powierzchnia 7 000 m²
Liczba kondygnacji 4
A high-class 4*high-class hotel is sold on the coast of Costa Brava. The hotel is in perfect…
$16,17M
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