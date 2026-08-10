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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Marbella, Hiszpania

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8 obiektów total found
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol w Marbella, Hiszpania
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol
Marbella, Hiszpania
Pokoje 24
Powierzchnia 2 500 m²
For Sale — 4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol — €7,000,000 Location: Less …
$8,20M
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Lokale gastronomiczne w Marbella, Hiszpania
Lokale gastronomiczne
Marbella, Hiszpania
Liczba łazienek 5
Opcja Rent-To-Buy! Przez 8 lata warunki do negocjacji. Umowa najmu do 20 lat. Tradycyjna res…
$5,20M
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Nieruchomości komercyjne w Marbella, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 387
Pięciogwiazdkowy hotel w Marbella na Costa del Sol. Liczba pokoi 387
$151,05M
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne w Marbella, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Marbella, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Ta przestronna, dwupiętrowa nieruchomość komercyjna, doskonale przystosowana jako salon fryz…
$232,159
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Nieruchomości komercyjne w Marbella, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 163
Czterogwiazdkowy hotel w Marbella na Costa del Sol.Liczba pokoi 163.Możliwe jest rozszerzeni…
$141,75M
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Nieruchomości komercyjne 340 m² w Marbella, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 340 m²
Marbella, Hiszpania
Powierzchnia 340 m²
Business Premises - Málaga (Hipercor) , Built Surface 340m2
$389,935
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Nieruchomości komercyjne 192 m² w Marbella, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 192 m²
Marbella, Hiszpania
Powierzchnia 192 m²
Przytulna restauracja znajduje się w okolicy La Mirena, Marbella. Oszałamiający panoramiczny…
$522,860
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Lokale gastronomiczne w Marbella, Hiszpania
Lokale gastronomiczne
Marbella, Hiszpania
Pokoje 1
Wysoko oceniana restauracja i bar koktajlowy w centrum Marbelli z dużym ruchem pieszych. Ten…
$475,925
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