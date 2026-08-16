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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

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Arona
5
Los Cristianos
5
11 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 122 m² w Santiago del Teide, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 122 m²
Santiago del Teide, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 122 m²
VYM Canarias Real Estate Agency ma przyjemność zaoferować ekskluzywną nieruchomość komercyjn…
$167,597
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Nieruchomości komercyjne 43 m² w Arona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 43 m²
Arona, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
parking
$755,446
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Nieruchomości komercyjne 800 m² w Arona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 800 m²
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 800 m²
Na sprzedaż znajduje się przestrzeń biurowa w Los Cristianos, w centrum handlowym Apolo
$174,943
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Nieruchomości komercyjne w Guia de Isora, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Guia de Isora, Hiszpania
Investment, Residential plot with project 300m from the sea in Varadero, Playa de la Arena. …
$8,62M
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Nieruchomości komercyjne 77 m² w Adeje, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 77 m²
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Klimatyzacja
$64,640
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Gotowy biznes 70 m² w Adeje, Hiszpania
Gotowy biznes 70 m²
Adeje, Hiszpania
Sypialnie -1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Niedawno odnowiony, w pełni operacyjny nieruchomości handlowej na sprzedaż w San Eugenio. Ob…
$323,209
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 130 m² w Santa Cruz na Teneryfie, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 130 m²
Santa Cruz na Teneryfie, Hiszpania
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Lokale handlowe w Santa CruzPrzestronne pomieszczenia handlowe zlokalizowane w Santa Cruz. P…
$188,909
VAT
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Nieruchomości komercyjne w Arona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Arona, Hiszpania
Bardzo ciekawe możliwości inwestycyjne! Przestronne i jasne pomieszczenia w doskonałej lokal…
$45,708
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Hotel 13 200 m² w La Orotava, Hiszpania
Hotel 13 200 m²
La Orotava, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 13 200 m²
Kompleks trzech domów z plantacji winogron o powierzchni 13200 m2 jest na sprzedaż. Z tego t…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Arona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż jest piękny pokój o powierzchni 100 m2. Pokój składa się z: salonu piękności, p…
$34,989
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Nieruchomości komercyjne 2 450 m² w Arona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 2 450 m²
Arona, Hiszpania
Powierzchnia 2 450 m²
Liczba kondygnacji 1
Idealna okazja do inwestycji!2450 m2 znajduje się na parterze centrum handlowego City Center…
$2,25M
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