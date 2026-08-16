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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Alicante, Hiszpania

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76 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 366 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 366 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 366 m²
Interplant handlowy na sprzedaż w Avda. Alfonso El Sabio Strategiczne położenie i profesjona…
$807,655
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Nieruchomości komercyjne 52 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 52 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 52 m²
Lokalna sprzedaż w C / Rio Vinalopó - Carolina uprzywilejowana lokalizacja na jednej z najba…
$109,610
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Nieruchomości komercyjne 18 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 18 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 18 m²
Komfortowa przestrzeń garażowa w okolicy Alfonos X el Sabio. Dostęp przez rampę, całodobowa …
$52,759
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Nieruchomości komercyjne 20 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 20 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 20 m²
Przedstawiamy Państwu tę wspaniałą przestrzeń garażową na sprzedaż w centrum miasta. Kwadrat…
$40,765
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Nieruchomości komercyjne 99 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 99 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 99 m²
Miejsce handlowe w Calle José María Py - Doskonała okazja Lokalizacja strategiczna Położony …
$183,395
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Nieruchomości komercyjne 65 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 65 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 65 m²
Możliwości inwestycyjne: lokale handlowe na sprzedaż w eksploatacji zlokalizowane w Bulevar …
$89,105
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Nieruchomości komercyjne 721 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 721 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 721 m²
Doskonała inwestycja: rentowne lokale handlowe na sprzedaż w dzielnicy Benalua, w pobliżu Co…
$610,969
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Nieruchomości komercyjne 33 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 33 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 33 m²
Gran Plaza Garaje w "Złotej Mili" budynku Alicante Maisonave z dostępem również przez Poeta …
$70,367
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Nieruchomości komercyjne 936 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 936 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 936 m²
Przedmieścia handlowe na sprzedaż znajduje się w center- sanche obszarze, obok zajęty Avda O…
$1,99M
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Nieruchomości komercyjne 48 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 48 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 48 m²
Doskonałe miejsce handlowe jest oferowane na sprzedaż na ulicy Susana Llaneras, w najbliższy…
$216,429
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Nieruchomości komercyjne 1 373 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 1 373 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 1 373 m²
Wspaniałe pomieszczenia handlowe na sprzedaż znajduje się na Avenida Periodista Rodolfo Sala…
$982,702
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Nieruchomości komercyjne 10 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 10 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 10 m²
Na sprzedaż garaż w piwnicy o pojemności jednego samochodu (minivan / rodzina) na prywatnym …
$57,193
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Nieruchomości komercyjne 262 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 262 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 262 m²
Miejsce do wynajęcia w Glorieta Rodolfo Llopis - Gran Vía Lokalizacja i środowisko Miejsce h…
$743,490
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Nieruchomości komercyjne 242 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 242 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 242 m²
Lokalna sprzedaż w C / Calderón de la Barca uprzywilejowana lokalizacja na jednej z najbardz…
$231,455
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Magazyn 1 008 m² w Alicante, Hiszpania
Magazyn 1 008 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 1 008 m²
Doskonała okazja dla firm poszukujących urządzeń gotowych do rozpoczęcia działalności w jedn…
$1,26M
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Pomieszczenie biurowe 228 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 228 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 228 m²
Przestronne biuro o powierzchni 228 m ² na Avenida Oscar Esplá Biuro o powierzchni ok. 228 …
$295,808
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Nieruchomości komercyjne 715 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 715 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 715 m²
Położony w obszarze Babel, jeden z obszarów o najwyższym przepływie pojazdów Alicante, to mi…
$1,10M
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Pomieszczenie biurowe 83 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 83 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 83 m²
Położony w jednym z najbardziej dynamicznych i skonsolidowanych ulic w centrum Alicante, w s…
$216,956
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Nieruchomości komercyjne 272 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 272 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 272 m²
Miejsce handlowe na Avd. Hrabia Lumiares Lokalny przy głównej alei dzielnicy Altozano, z jas…
$254,543
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Nieruchomości komercyjne 207 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 207 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 207 m²
Doskonałe inwestycje i możliwości biznesowe Wspaniałe miejsce handlowe znajduje się obok Ave…
$366,789
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Nieruchomości komercyjne 15 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 15 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 15 m²
Łatwy dostęp do parkingu przez rampę, znajduje się w drugiej piwnicy nieruchomości. Położony…
$58,621
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Nieruchomości komercyjne 122 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 122 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 122 m²
Lokale handlowe na sprzedaż zlokalizowane na Avd. De Salamanca, w pobliżu Renfe Station i Av…
$152,416
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Nieruchomości komercyjne 93 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 93 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 93 m²
Wspaniała przestrzeń handlowa o powierzchni około 80 m ², położona na parterze nowego budynk…
$165,551
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Nieruchomości komercyjne 93 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 93 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 93 m²
Doskonałe lokale handlowe na sprzedaż na Calle Del Teatro, głównej osi handlowej tradycyjneg…
$339,882
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Nieruchomości komercyjne 14 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 14 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 14 m²
Przestronne i wygodne miejsce na sprzedaż garażu znajduje się w piwnicy I budynku mieszkalne…
$13,096
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Nieruchomości komercyjne 269 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 269 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 269 m²
Miejsce handlowe na sprzedaż z funkcjonującą działalnością i wysoką natychmiastową rentownoś…
$644,442
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Nieruchomości komercyjne 51 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 51 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 51 m²
Możliwości: lokale handlowe z funkcjonującą firmą. Jeśli szukasz natychmiastowej inwestycji …
$232,049
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Nieruchomości komercyjne 285 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 285 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 285 m²
Miejsce handlowe w samym sercu Centrum - uprzywilejowana lokalizacja Doskonała okazja do inw…
$1,39M
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Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000 w Alicante, Hiszpania
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 767 m²
Okazja inwestycyjna: Sprzedaż kompleksu Resort w Alicante, Hiszpania - 1 850 000 EURUnikalny…
$2,17M
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Nieruchomości komercyjne 46 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 46 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 46 m²
Miejsce handlowe na sprzedaż i wynajem w samym sercu Central- Enlanche Doskonała okazja, ab…
$182,025
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