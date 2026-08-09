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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Benidorm, Hiszpania

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hotele
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9 obiektów total found
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000 w Benidorm, Hiszpania
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000
Benidorm, Hiszpania
Sprzeda? 2 ˚ Hotel w Benidorm Stare Miasto - €4,600 000• Lokalizacja: hotel znajduje się w s…
$5,39M
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Nieruchomości komercyjne w Benidorm, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Benidorm, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Commercial premises located in the pedestrian zone, family district. Local transparent 210 m…
$379,663
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Nieruchomości komercyjne w Benidorm, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Lokale użytkowe w Benidorm ID F0620
$1,04M
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne w Benidorm, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Lokale użytkowe w Benidorm ID F0691
$1,63M
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Hotel w Benidorm, Hiszpania
Hotel
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 50
Liczba łazienek 50
Hotel w Benidorm jest bardzo c & # 233; ntrico otoczone wszelkiego rodzaju sprzedawanymi usł…
$2,50M
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Nieruchomości komercyjne w Benidorm, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Benidorm, Hiszpania
Liczba łazienek 2
The restaurant on the second line of Ponyente Beach, which has been operating for 26 years, …
$623,732
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Nieruchomości komercyjne w Benidorm, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Benidorm, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Commercial premises for sale in Benidorm, fully equipped as a cafeteria, which is a very goo…
$162,713
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Nieruchomości komercyjne w Benidorm, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Lokale użytkowe w Benidorm ID 7905
$232,159
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Hotel 5 851 m² w Benidorm, Hiszpania
Hotel 5 851 m²
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 118
Liczba łazienek 118
Powierzchnia 5 851 m²
Hotel w Benidorm jest sprzedawany z ponad 100 pokojami. Bardzo dobrze położony w odległości …
$12,60M
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