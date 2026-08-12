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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Malaga, Hiszpania

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Marbella
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Estepona
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24 obiekty total found
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol w Marbella, Hiszpania
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol
Marbella, Hiszpania
Pokoje 24
Powierzchnia 2 500 m²
For Sale — 4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol — €7,000,000 Location: Less …
$8,20M
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Zakład produkcyjny 1 100 m² w Estepona, Hiszpania
Zakład produkcyjny 1 100 m²
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 1 100 m²
Świetny statek dla Twojej firmy. Wszystko jest gotowe do rozpoczęcia. Doskonała lokalizacja …
$1,38M
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Lokale gastronomiczne 276 m² w Torremolinos, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 276 m²
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 276 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronna Restauracja na Sprzedaż w Doskonałej Lokalizacji w Torremolinos, Málaga Restaura…
$420,547
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 72 m² w Ronda, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 72 m²
Ronda, Hiszpania
Powierzchnia 72 m²
Lokalne na sprzedaż w centrum Montecorto, które jest mniej niż 20 minut od Rondy. Obecnie dz…
$185,794
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Nieruchomości komercyjne 95 m² w Estepona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 95 m²
Estepona, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Doskonała okazja do zakupu lokalu biznesowego w dobrej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwi…
$86,780
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Nieruchomości komercyjne 180 m² w Andaluzja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 180 m²
Andaluzja, Hiszpania
Powierzchnia 180 m²
Lokale biznesowe - Málaga ( La Luz - El Torcal ), Powierzchnia zabudowana 180m2, 600 Odległo…
$139,977
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Nieruchomości komercyjne 55 m² w Estepona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 55 m²
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 55 m²
Powierzchnia handlowa o powierzchni 50 metrów kwadratowych dobrze położona w centrum Estepon…
$68,339
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Nieruchomości komercyjne 25 m² w Estepona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 25 m²
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 25 m²
Garage square for a car is sold and quite large storage room with a metal door in undergroun…
$22,780
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Nieruchomości komercyjne w Marbella, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 163
Czterogwiazdkowy hotel w Marbella na Costa del Sol.Liczba pokoi 163.Możliwe jest rozszerzeni…
$141,75M
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Nieruchomości komercyjne 130 m² w Estepona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 130 m²
Estepona, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Lokale handlowe w centrum, bardzo blisko ulicy, która obejmuje arterię handlową Estepony, Je…
$130,170
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Nieruchomości komercyjne w Miravalle Los Montecillos, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Miravalle Los Montecillos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Wybudowany w 2007 roku, ten uroczy dom wiejski znajduje się na północ od miasta Coín i ma po…
$289,037
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Nieruchomości komercyjne w Marbella, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 387
Pięciogwiazdkowy hotel w Marbella na Costa del Sol. Liczba pokoi 387
$151,05M
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Nieruchomości komercyjne 69 m² w Estepona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 69 m²
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 69 m²
Commercial premises about National Police curator in Estepona. With southern orientation. In…
$74,739
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Nieruchomości komercyjne 192 m² w Marbella, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 192 m²
Marbella, Hiszpania
Powierzchnia 192 m²
Przytulna restauracja znajduje się w okolicy La Mirena, Marbella. Oszałamiający panoramiczny…
$522,860
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Unique opportunity to purchase a boutique hotel on the first line of the sea in Spain – €3.5 million! w Benajarafe, Hiszpania
Unique opportunity to purchase a boutique hotel on the first line of the sea in Spain – €3.5 million!
Benajarafe, Hiszpania
Pokoje 14
Powierzchnia 1 200 m²
Unique opportunity to purchase a boutique hotel on the first line of the sea in Spain – €3.5…
$3,65M
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Nieruchomości komercyjne 340 m² w Marbella, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 340 m²
Marbella, Hiszpania
Powierzchnia 340 m²
Business Premises - Málaga (Hipercor) , Built Surface 340m2
$389,935
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Lokale gastronomiczne w Marbella, Hiszpania
Lokale gastronomiczne
Marbella, Hiszpania
Pokoje 1
Wysoko oceniana restauracja i bar koktajlowy w centrum Marbelli z dużym ruchem pieszych. Ten…
$475,925
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Nieruchomości komercyjne 552 m² w Estepona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 552 m²
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 552 m²
Biura są rozwijane na parterze, do którego wchodzi przez trzy drzwi znajdujące się na główne…
$2,30M
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Nieruchomości komercyjne w Marbella, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Marbella, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Ta przestronna, dwupiętrowa nieruchomość komercyjna, doskonale przystosowana jako salon fryz…
$232,159
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Nieruchomości komercyjne 45 m² w Malaga, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 45 m²
Malaga, Hiszpania
Powierzchnia 45 m²
Business Premises - Málaga (Centro Histórico) , Built Surface 45m2, Lift, Empty
$132,978
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Nieruchomości komercyjne w Bel Air, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Bel Air, Hiszpania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Odkryj tę przestronną jednostkę handlową, idealnie położoną na tętniącej życiem Nowej Złotej…
$400,474
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Lokale gastronomiczne w Marbella, Hiszpania
Lokale gastronomiczne
Marbella, Hiszpania
Liczba łazienek 5
Opcja Rent-To-Buy! Przez 8 lata warunki do negocjacji. Umowa najmu do 20 lat. Tradycyjna res…
$5,20M
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Pomieszczenie biurowe 40 m² w Bel Air, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 40 m²
Bel Air, Hiszpania
Powierzchnia 40 m²
Biura w bardzo centralnym miejscu w sercu alei Andaluzji, w pobliżu szkół, sklepów, restaura…
$59,661
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Nieruchomości komercyjne 110 m² w Estepona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 110 m²
Estepona, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Beautiful two -storey local with a large showcase of about 7 m2. On the main floor we have t…
$182,238
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Typy nieruchomości w Malaga.

restauracje
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