  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
11
Altea
7
la Vila Joiosa Villajoyosa
3
27 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 187 m² w lAlfas del Pi, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 187 m²
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Wielki zajęty bar biznesowy i restauracja z jednym z największych tarasów w Albir Przedstaw…
$441,716
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Nieruchomości komercyjne 65 m² w lAlfas del Pi, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 65 m²
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Ten pięknie urządzony i odnowiony, gotowy do użytku sklep jest na sprzedaż i znajduje się w …
$87,738
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Nieruchomości komercyjne w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Finka Rustykalna w Villajoyosa ID F0226
$696,476
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Nieruchomości komercyjne 550 m² w Benidorm, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 550 m²
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 9
Powierzchnia 550 m²
Na sprzedaż jest gotowy hotel w Benidorm, o łącznej powierzchni 550 m2. Hotel składa się z d…
$1,68M
Nieruchomości komercyjne 2 100 m² w Finestrat, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 2 100 m²
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 2 100 m²
Exclusive Spa & Sports Club Wariant 1 Exclusive key ready business Luxury Spa & Sports Club …
$2,32M
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Sklep 246 m² w Altea, Hiszpania
Sklep 246 m²
Altea, Hiszpania
Powierzchnia 246 m²
Przestronne Nieruchomości Komercyjne blisko Morza w Altea, Alicante Położona na wschodnim wy…
$1,88M
Hotel w Benidorm, Hiszpania
Hotel
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 50
Liczba łazienek 50
Hotel w Benidorm jest bardzo c & # 233; ntrico otoczone wszelkiego rodzaju sprzedawanymi usł…
$2,50M
Nieruchomości komercyjne w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Restauracja-bar w miejscowości Villajoyosa na Costa Blanca, 200 metrów od plaży. Restauracj…
$639,051
Nieruchomości komercyjne w Benidorm, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Lokale użytkowe w Benidorm ID F0620
$1,04M
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Nieruchomości komercyjne w Benidorm, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Lokale użytkowe w Benidorm ID F0691
$1,63M
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Nieruchomości komercyjne w Altea, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Altea, Hiszpania
Pokoje 1
Lokale użytkowe w Altea ID F1024
$290,198
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Nieruchomości komercyjne 105 m² w Altea, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 105 m²
Altea, Hiszpania
Powierzchnia 105 m²
Położony w samym sercu tradycyjnego hiszpańskiego miasta Altea, Alicante, te przestronne nie…
$845,235
Hotel 5 851 m² w Benidorm, Hiszpania
Hotel 5 851 m²
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 118
Liczba łazienek 118
Powierzchnia 5 851 m²
Hotel w Benidorm jest sprzedawany z ponad 100 pokojami. Bardzo dobrze położony w odległości …
$12,60M
Nieruchomości komercyjne w Altea, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Lokale użytkowe w Altea ID F0808
$679,064
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Excellent passive income opportunity! w Altea, Hiszpania
Excellent passive income opportunity!
Altea, Hiszpania
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 1
Excellent Passive Income Opportunity: Office for Sale in Altea Hills, €500,000, €42,000 annu…
$521,014
Nieruchomości komercyjne w Benidorm, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Lokale użytkowe w Benidorm ID 7905
$232,159
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Nieruchomości komercyjne w Benidorm, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Benidorm, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Commercial premises located in the pedestrian zone, family district. Local transparent 210 m…
$379,663
Nieruchomości komercyjne w Finestrat, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 1
Lokale użytkowe w Finestrat ID F0307
$783,535
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Nieruchomości komercyjne w Benidorm, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Benidorm, Hiszpania
Liczba łazienek 2
The restaurant on the second line of Ponyente Beach, which has been operating for 26 years, …
$623,732
Nieruchomości komercyjne w Finestrat, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Finka Rustykalna w Finestrat ID 70565
$638,436
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
For Sale: NEW Apart-Hotel in Benidorm, Spain – €1.35 Million, 7.52% Yield! w Benidorm, Hiszpania
For Sale: NEW Apart-Hotel in Benidorm, Spain – €1.35 Million, 7.52% Yield!
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 7
Powierzchnia 398 m²
Liczba kondygnacji 5
For Sale: NEW Apart-Hotel in Benidorm, Spain – €1.35 Million, 7.52% Yield! Location: I…
$1,54M
Nieruchomości komercyjne w Altea, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Altea, Hiszpania
Liczba łazienek 2
The streets of the city smoothly descend to the sea. Small whitewashed houses stand out amon…
$130,170
Nieruchomości komercyjne w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Liczba łazienek 1
$148,068
Nieruchomości komercyjne 890 m² w Benidorm, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 890 m²
Benidorm, Hiszpania
Powierzchnia 890 m²
Aparthotel w Benidorm na Costa Blanca. Latem 2017 roku hotel Aparthotel został otwarty po pr…
$2,32M
Hotel 1 800 m² w lAlfas del Pi, Hiszpania
Hotel 1 800 m²
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 20
Powierzchnia 1 800 m²
There is swimming pool, garden areas. It consists of 20 apartments of 40 m2 with bedroom wit…
$3,15M
Nieruchomości komercyjne w Benidorm, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Benidorm, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Commercial premises for sale in Benidorm, fully equipped as a cafeteria, which is a very goo…
$162,713
Nieruchomości komercyjne 380 m² w Altea, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 380 m²
Altea, Hiszpania
Powierzchnia 380 m²
Piętro 1
Przedstawiamy dużą przestrzeń handlową o powierzchni 380 m2, która ma wspaniały widok. Pokój…
$906,291
Typy nieruchomości w la Marina Baixa.

hotele
