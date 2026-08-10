Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Estepona
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Estepona, Hiszpania

;
10 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 552 m² w Estepona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 552 m²
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 552 m²
Biura są rozwijane na parterze, do którego wchodzi przez trzy drzwi znajdujące się na główne…
$2,30M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 69 m² w Estepona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 69 m²
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 69 m²
Commercial premises about National Police curator in Estepona. With southern orientation. In…
$74,739
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 55 m² w Estepona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 55 m²
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 55 m²
Powierzchnia handlowa o powierzchni 50 metrów kwadratowych dobrze położona w centrum Estepon…
$68,339
Zostaw prośbę
TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 95 m² w Estepona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 95 m²
Estepona, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Doskonała okazja do zakupu lokalu biznesowego w dobrej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwi…
$86,780
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 110 m² w Estepona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 110 m²
Estepona, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Beautiful two -storey local with a large showcase of about 7 m2. On the main floor we have t…
$182,238
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 40 m² w Bel Air, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 40 m²
Bel Air, Hiszpania
Powierzchnia 40 m²
Biura w bardzo centralnym miejscu w sercu alei Andaluzji, w pobliżu szkół, sklepów, restaura…
$59,661
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Bel Air, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Bel Air, Hiszpania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Odkryj tę przestronną jednostkę handlową, idealnie położoną na tętniącej życiem Nowej Złotej…
$400,474
Zostaw prośbę
Zakład produkcyjny 1 100 m² w Estepona, Hiszpania
Zakład produkcyjny 1 100 m²
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 1 100 m²
Świetny statek dla Twojej firmy. Wszystko jest gotowe do rozpoczęcia. Doskonała lokalizacja …
$1,38M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 25 m² w Estepona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 25 m²
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 25 m²
Garage square for a car is sold and quite large storage room with a metal door in undergroun…
$22,780
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 130 m² w Estepona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 130 m²
Estepona, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Lokale handlowe w centrum, bardzo blisko ulicy, która obejmuje arterię handlową Estepony, Je…
$130,170
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się