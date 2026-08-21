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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Altea, Hiszpania

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7 obiektów total found
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return! w Altea, Hiszpania
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return!
Altea, Hiszpania
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 1
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return! …
$578 060
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Sklep 246 m² w Altea, Hiszpania
Sklep 246 m²
Altea, Hiszpania
Powierzchnia 246 m²
Przestronne Nieruchomości Komercyjne blisko Morza w Altea, Alicante Położona na wschodnim wy…
$2,10M
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Prestigious Dental Clinic for Sale in Spain. w Altea, Hiszpania
Prestigious Dental Clinic for Sale in Spain.
Altea, Hiszpania
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 2
Prestiżowa klinika dentystyczna na sprzedaż w Hiszpanii.Prime Location: Alicante Province, C…
$1,75M
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Nieruchomości komercyjne w Altea, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Altea, Hiszpania
Pokoje 1
Lokale użytkowe w Altea ID F1024
$290 198
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Nieruchomości komercyjne w Altea, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Lokale użytkowe w Altea ID F0808
$679 064
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Nieruchomości komercyjne 105 m² w Altea, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 105 m²
Altea, Hiszpania
Powierzchnia 105 m²
Położony w samym sercu tradycyjnego hiszpańskiego miasta Altea, Alicante, te przestronne nie…
$845 235
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne w Altea, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Altea, Hiszpania
Liczba łazienek 2
The streets of the city smoothly descend to the sea. Small whitewashed houses stand out amon…
$130 170
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