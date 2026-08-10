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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Region Peloponez, Grecja

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
226
Municipal Unit of Loutraki Perachora
225
Municipality of Corinth
104
Municipal Unit of Corinth
64
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579 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Loutraki, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Loutraki, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/3
Położony w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Loutraki, zaledwie 230 metrów od plaży, …
$86,292
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Mieszkanie w Vrachati, Grecja
Mieszkanie
Vrachati, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Apartament na sprzedaż 75 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Apartament znajduje…
$201,799
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 52 m²
Apartament na sprzedaż 52 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na pierw…
$192,574
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Willa w Perachora, Grecja
Willa
Perachora, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa o powierzchni 300 m2 na półwyspie Peloponese. Piwnica składa…
$979,135
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Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Ta niezwykła, niedokończona willa, położona nad krystalicznie czystymi wodami Zatoki Saronic…
$692,573
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Szeregowiec w Region Peloponez, Grecja
Szeregowiec
Region Peloponez, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? dzia? ka miasta o powierzchni 240 metrów kwadratowych na Peloponezu Pó? nia w bu…
$553,506
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Powierzchnia 42 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 42 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese. Apartam…
$148,755
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 50 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezie - Herm…
$80,720
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Na sprzeda? dzia? ka 58 m kw. na półwyspie Peloponeskim. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pi…
$172,970
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 169 m²
Na sprzedaż maizonette 169 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma jeden poziom. Z …
$366,020
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Vrachati, Grecja
Szeregowiec
Vrachati, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 136 m²
Na sprzedaż maizonette 136 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 po…
$301,081
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Grekodom Development
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Rezydencja 5 pokojów w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Rezydencja 5 pokojów
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
- Isthmia- Dom 200 m2- Wykres 1080 m2- Co? W ramach planu- Co? Bilans budowlany 400sq m- Co?…
$578,535
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest wyjątkowy 111 m kw. wysoki parter, położony w dwupiętrowym budynku z cztere…
$373,963
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Sideris Real Estate
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Willa w Municipality of Corinth, Grecja
Willa
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 470 m²
Elegancka willa trzypoziomowa z dwoma niezależnymi wejściami zapewniającymi komfort, funkcjo…
$1,48M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Region Peloponez, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 80 m kw w Attica. Apartament znajduje się na 7 piętrze.…
$253,852
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 135 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z salonu, jednej kuchn…
$224,335
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Mieszkanie 2 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Na sprzedaż w budowie. Mieszkanie o powierzchni 90 metrów kwadratowych w Loutraki. Mieszkani…
$749,750
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Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 350 m2 w Peloponezie, w pobliżu Porto-Xeli. Willa…
$944,567
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Willa w Ermioni, Grecja
Willa
Ermioni, Grecja
Powierzchnia 348 m²
Na sprzeda? pod budowê willi 348 m2 we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Obiekt oferuje og…
$2,60M
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Willa w Perachora, Grecja
Willa
Perachora, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 500 m²
Wprowadzenie: Odkryj ostateczny spokój i luksus w tym unikalnym kompleksie trzech autonomicz…
$1,77M
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Mieszkanie 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2/5
Odkryj swój nowy dom!Jeśli szukasz mieszkania, które stanie się Twoim stałym miejscem zamies…
$212,334
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Sideris Real Estate
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Region Peloponez, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 170 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Parter składa…
$495,898
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Mieszkanie 1 pokój w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Loutraki near the center, furnished apartment of 50 sq m is for sale. The apartment is in an…
$151,497
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Mieszkanie 4 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Under@-@ construction, nowo wybudowany apartament o powierzchni 96 m2 jest dostępny na sprze…
$363,652
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Willa 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 720 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Willa w Grecji dla programu Golden Visa Nowoczesna ekologiczna willa z widokiem na morz…
$1,00M
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Szeregowiec w Vrachati, Grecja
Szeregowiec
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 84 m kw. w Peloponezu. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$247,949
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Mieszkanie 2 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Na sprzeda? mieszkanie 53 m kw. w Loutraki. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się…
$318,791
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Assos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Assos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 179 m²
Na sprzedaż - Mieszkaniowe - Korinthia: Assos-Lechaio 179mq., 4 sypialnie, 1 łazienki, 1 WC,…
$314,649
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Doskonały narożny apartament o powierzchni 108 m2 jest na sprzedaż, położony na wzniesionym …
$327,217
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 376 m²
Na sprzedaż 3- piętrowy dom 376 m kw. Loutraki. Półpiwnica składa się z jednej kuchni, jeden…
$791,075
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Typy nieruchomości w Region Peloponez.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Region Peloponez, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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