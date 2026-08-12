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Penthouse na Sprzedaż w Grecja

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21 obiekt total found
Penthouse w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Pięknie odnowiony widok na morze 85 m kw. penthouse na 4 piętrze, oferując wspaniałe widoki …
$635,713
VAT
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Penthouse 1 pokój w Pireus, Grecja
Penthouse 1 pokój
Pireus, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$345,256
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Deweloper
Limar Homes
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Penthouse 5 pokojów w Municipality of Athens, Grecja
Penthouse 5 pokojów
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 10/3
Ekskluzywny Penthouse Triplex w Atenach Lokalizacja: Kallimarmaro, jedna z najbardziej pr…
$1,33M
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Penthouse 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Penthouse 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 4/5
For sale an exceptional 78 sq.m. penthouse apartment located in the center of Loutraki, just…
$207,123
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Agencja
Sideris Real Estate
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Penthouse 4 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Penthouse 4 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 7/8
Ta imponująca dwupoziomowa rezydencja (maisonette) o powierzchni 106 m², położona w dzielnic…
$459,576
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Penthouse 1 pokój w Pireus, Grecja
Penthouse 1 pokój
Pireus, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4/4
Penthouse P1 at Portside Residence offers a luxurious living experience with a private terra…
$345,256
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Deweloper
Limar Homes
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Penthouse 2 pokoi w Pireus, Grecja
Penthouse 2 pokoi
Pireus, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 5/5
$325,695
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Penthouse 4 pokoi w Municipality of Ilion, Grecja
Penthouse 4 pokoi
Municipality of Ilion, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Piętro 5/5
This luxurious penthouse, located in the green surroundings of Ilion in Athens, offers a gre…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 4 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Penthouse 4 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 7
New residence with a garden and a parking, Peristeri, Greece We offer luminous and function…
$470,819
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Penthouse 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Penthouse 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Luksusowe apartamenty na sprzedaż w Glyfada Ateny na Golden VisaGlyfada Apartments Na sprzed…
$1,26M
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Penthouse 2 pokoi w Pireus, Grecja
Penthouse 2 pokoi
Pireus, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 6/6
Piraeus to tętniące życiem miasto portowe położone w pobliżuAteny, stolica Grecji.Oznacza to…
$174,616
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Penthouse 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Penthouse 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 5
Duplex penthouse with a private garden and a swimming pool, Glyfada, Greece We offer a spac…
$2,54M
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Penthouse 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Penthouse 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 5
Modern residence in a quiet area, near a metro station, Glyfada, Greece We offer luminous a…
$1,15M
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Penthouse w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Piętro 5/6
Magiczny apartament na poziomach 2 (5. i 6. piętro), w najpiękniejszej i najdroższej części …
$2,97M
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Penthouse 5 pokojów w Municipality of Peristeri, Grecja
Penthouse 5 pokojów
Municipality of Peristeri, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 5/6
This luxurious penthouse, located in the heart of the perisher area of ​​the Western hour of…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Penthouse 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 269 m²
Liczba kondygnacji 6
Residence with an underground garage close to the sea, Glyfada, Greece We offer a duplex pe…
$2,53M
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Penthouse 4 pokoi w Municipality of Alimos, Grecja
Penthouse 4 pokoi
Municipality of Alimos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowe apartamenty w kompleksie mieszkalnym z parkingiem, Alimos, Attyka, Grecja Nowy komplek…
$1,07M
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Penthouse 2 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Penthouse 2 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 5/5
- Penthouse with a unique 180 degree view of the Gulf of Corinth - It is a top floor apartm…
$416,427
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Agencja
Sideris Real Estate
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English, Русский, Ελληνικά
Penthouse 6 pokojów w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Penthouse 6 pokojów
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Piętro 6/6
A state-of-the-art community complex, a unique, luxury residence for big city life, with a m…
$995,188
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Penthouse 6 pokojów w Municipality of Kifisia, Grecja
Penthouse 6 pokojów
Municipality of Kifisia, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Piętro 2/3
A luxury residential complex with private swimming pools, jacuzzi, roof terraces and parkin…
$1,33M
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Penthouse 3 pokoi w Pireus, Grecja
Penthouse 3 pokoi
Pireus, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 6/7
🏡 Maisonette M.5Poziom: ziemia i mezzanina (grunt + podłoga mezzanine)Typ: Dwupoziomowy apar…
$350,700
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Parametry nieruchomości w Grecja

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