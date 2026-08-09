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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Corinth, Grecja

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Municipal Unit of Corinth
64
Municipal Unit of Assos Lechaio
16
Municipal Unit of Solygeia
12
Corinth
9
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104 obiekty total found
Mieszkanie w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 52 m²
Apartament na sprzedaż 52 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na pierw…
$192,574
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Dom 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Ta niezwykła, niedokończona willa, położona nad krystalicznie czystymi wodami Zatoki Saronic…
$692,573
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż Czteropiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Salonikach. Półpiwnic…
$531,319
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TekceTekce
Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
Na sprzedaż w Salonikach. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salonu z kuchnią, jed…
$395,537
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Mieszkanie 1 pokój w Assos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Assos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Assos - Lechaio Perigiali apartament 55 m kw. Umeblowane 2 piętro jasne w dobrym stanie, z n…
$116,537
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Salonikach .Maisonette ma poz…
$696,618
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Assos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Assos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Assos Lechaio w pobliżu Korintu, dom wolnostojący o powierzchni 125 m2 na działce o powierzc…
$221,419
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 106 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 106 m kw., na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
$442,766
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 150 metrów kwadratowych na przedmieściach …
$426,661
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Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Doskonały narożny apartament o powierzchni 108 m2 jest na sprzedaż, położony na wzniesionym …
$327,217
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Sideris Real Estate
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 234 m²
Na sprzedaż maizonette 234 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 4 poziomy. Parter…
$590,354
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette 135 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z …
$292,904
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Kato Assos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Assos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż -- Mieszkanie z Froor Mieszkalnych -- Korinthia: Assos-Lechaio 100 Sq.m., 2 Sypi…
$198,112
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 385 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 385 m kw. w Salonikach. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z…
$472,283
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Assos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Assos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż - Dom mieszkalny - Korinthia: Assos-Lechaio 135m2, 3 sypialnie, 2 łazienki, 1 WC…
$139,844
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 650 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 650 m2 w Salonikach. Apartament znajduje się na drugim …
$2,01M
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Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3/3
W wspaniałym krajobrazie naturalnym, z panoramicznym widokiem na Zatokę Saroniczną i zaledwi…
$331,936
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Sideris Real Estate
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 193 m²
Na sprzeda? pod budowê 3- pi? trowy dom 193 m kw. na przedmieściach Saloniki. Półpiwnica skł…
$755,654
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Assos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Assos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Kato Assos wieś w pobliżu Korinth, mieszkanie 72 m2 2. piętro (bez windy) w doskonałym stani…
$215,593
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Willa w Municipality of Corinth, Grecja
Willa
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 740 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa 740 metrów kwadratowych w Salonikach. Parter składa się z 2 syp…
$4,72M
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Na sprzeda? mieszkanie 145 m kw w Salonikach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Skł…
$295,177
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 106 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 106 m kw., na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
$466,380
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$472,283
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 242 m²
Na sprzedaż w Salonikach maizonette o powierzchni 242 metrów kwadratowych. Maisonette ma 3 p…
$560,837
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 236 m²
Obiekt jest rozwijany na trzech poziomach, o parterze 86 metrów kwadratowych, w tym salon z …
$785,171
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż maizonette 85 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 2 poz…
$247,949
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Szeregowiec w Sophiko, Grecja
Szeregowiec
Sophiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maizonette 120 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 2 poziomy. Parter…
$265,659
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$2,60M
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Mieszkanie 1 pokój w Chiliomodi, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Chiliomodi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 48 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 48 m2 we wschodniej Peloponezji. Apartament znajduje si…
$165,299
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 5-piętrowy dom 380 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Półpiwnica skł…
$708,425
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Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Municipality of Corinth.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Corinth, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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Luksusowe
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