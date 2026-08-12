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Dom wolnostojący na sprzedaż w Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 454 obiekty total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Ormos Panagias, Grecja
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Dom wolnostojący 1 pokój
Ormos Panagias, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ziemia z żywym kontenerem na sprzedaż w Sithonia, Ormos Panagias.Żywy pojemnik składa się z …
$87,662
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Dom wolnostojący w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Powierzchnia 65 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy domek 65 m2 w Attica. Domek składa się z 2 sypialni, salonu z kuchn…
$322,878
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Dom wolnostojący w Municipality of Tanagra, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Tanagra, Grecja
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 130 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Dome…
$230,627
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Tanagra, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Tanagra, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 160 metrów kwadratowych na wyspie Evia. Pierwsze…
$426,661
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 74 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 74 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Domek sk…
$288,284
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Arachova, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Arachova, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Arachowie. Półpiwnica s…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Veria Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Veria Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 310 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 310 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Półpiwn…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Gouvia, Grecja
Dom wolnostojący
Gouvia, Grecja
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż dom jednoosobowy o powierzchni 450 m kw w Gouvia! Obiekt składa się z apartame…
$814,689
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 305 m²
Kato Elliniko na południe od Aten, maisonette 305 m kw. ultraluksusowej konstrukcji w specja…
$2,91M
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Platamonas, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 360 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 256 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 256 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$566,740
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$720,232
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Palaiokomi, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Palaiokomi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 2- piętrowy dom 83 m kw na przedmieściach Kavala. Parter skład…
$224,335
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż jest trzypiętrowy dom o powierzchni 200 m², położony na malowniczym półwyspie Si…
$1,73M
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Dom wolnostojący w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący
Limenas Markopoulou, Grecja
Powierzchnia 276 m²
Domek położony w okolicy Porto Rafti. Składa się z 3 pięter. Istnieje możliwość podziału dom…
$306,984
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Rafina, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 80 m ² w Attica. Dom składa się z jednej sypialni, salonu, jednej…
$2,60M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 225 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 225 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$531,319
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Alonia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Alonia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 110 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Parter składa s…
$88,553
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Milies, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Milies, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż 3- piętrowy dom 175 m kw w Volos- Pilio. Półpiwnica składa się z jednej sypialni…
$389,634
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż dostępna jest piętrowa willa 2 - o powierzchni 360 m2. w Attyce. Pierwsze piętro…
$822,647
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Nea Silata, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nea Silata, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 300 m kw. w Chalkidiki. Pierwsze piętro składa się z 3 sypialni…
$495,898
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Kriopigi, Grecja
Dom wolnostojący
Kriopigi, Grecja
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 60 m kw. Kassandra, Chankidiki.
$171,385
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Lianovergi, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Lianovergi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 530 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 530 metrów kwadratowych w Athos, Chalkidiki. Półpiw…
$448,669
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Pierwsz…
$188,913
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 430 metrów kwadratowych na Peloponezie. Parter skła…
$531,319
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Silata, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Silata, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Parter skład…
$531,319
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 85 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się…
$802,882
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Dom wolnostojący w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Niewykończony dom w Trilofos: 160 m2, 2 poziomy na 425 m2 powierzchni Jest to niedokończony …
$123,974
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż Czteropiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Salonikach. Półpiwnic…
$531,319
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 260 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa si…
$649,390
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Parametry nieruchomości w Grecja

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