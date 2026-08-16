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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Nea Tiryntha, Grecja

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domy
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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Tiryntha, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Tiryntha, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 434 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 434 m kw. Peloponese. Pierwsze piętro składa się z 2 sypialni, s…
$590,354
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Tiryntha, Grecja
Szeregowiec
Nea Tiryntha, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 300 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie .Mai…
$554,933
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Tiryntha, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Tiryntha, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 198 metrów kwadratowych w Peloponezu. Półpiwnica składa się z j…
$366,020
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Nea Tiryntha, Grecja

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